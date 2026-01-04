Fost ambasador american: Planul SUA de a „conduce” Venezuela va fi o sarcină complicată

1 minut de citit Publicat la 08:54 04 Ian 2026 Modificat la 08:54 04 Ian 2026

Un fost ambasador american spune că planul SUA de a „conduce” Venezuela va fi o sarcină complicată Foto: Getty Images

Planul Statelor Unite de a „conduce” Venezuela, așa cum a fost lansat de președintele Donald Trump, ar fi o sarcină complicată, având în vedere situația politică locală și potențialele riscuri de securitate, a declarat sâmbătă pentru CNN fostul ambasador al SUA în țara sud-americană.

Charles Shapiro a spus că este greu de spus dacă venezuelenii care au votat pentru opoziție în 2024 erau susținători autentici ai opoziției sau alegători nemulțumiți de economia prăbușită a țării.

De asemenea, el a estimat că cel puțin „20%, poate chiar mai mult din populație” rămân susținători ai președintelui Nicolás Maduro.

„Cum să-i câștigi pe acești oameni și să întorci situația va fi foarte, foarte dificil”, a spus Shapiro, acum președinte al Consiliului pentru Afaceri Mondiale din Atlanta.

Proteste au izbucnit în toată Venezuela în 2024, după ce instituția electorală a țării, care este plină de aliați ai regimului, l-a anunțat pe Maduro câștigător cu 51% din voturi. Deși Maduro promisese alegeri libere și corecte, procesul a fost umbrit de acuzații.

Problemele de securitate sunt, de asemenea, în joc, având în vedere populația țării de aproximativ 30 de milioane și faptul că aceasta găzduiește unele grupări de gherilă.

Totuși, este puțin probabil ca administrația Trump să trimită trupe și pare să se bazeze pe vicepreședintele Delcy Rodríguez și pe armata venezueleană pentru a menține securitatea, a spus el.