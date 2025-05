Fostul comandant al trupelor NATO în Europa: „Putin este cinetic în Ucraina și hibrid în Georgia și Moldova. România e o ancoră“

Foto: Getty Images

Generalul Philip Breedlove, fostul comandant al trupelor aliate în Europa, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Militarul american spune că România este o „țară ancoră” în această regiune a NATO, dar și că liderii occidentali nu ar trebui să mai încerce să-l aibă drept partener pe Vladimir Putin pentru că acesta nu dorește pacea. Legat de supraviețuirea NATO în contextul lui Donald Trump, militarul american se declară „optimist” – „A mai fost președinte, NATO a supraviețuit atunci, NATO va supraviețui și acum”. Legat de Rusia, generalul dă un avertisment - „Putin este cinetic în Ucraina și hibrid în Georgia și Moldova. Este foarte clar ce încearcă să facă”.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Domnule general Breedlove, vă mulțumesc pentru acest interviu.

Generalul Philip Breedlove: Mă bucur să fiu din nou alături de dvs. Ne-am întâlnit de mai multe ori.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Este o onoare pentru mine să vă intervievez pentru a treia oară. Domnule general Breedlove, suntem foarte îngrijorați legat de ceea ce va decide cel mai puternic aliat al nostru, Statele Unite ale Americii, privind prezența trupelor americane în România, legat de ceea ce ar trebui să facă NATO, în special pe flancul estic, dacă Statele Unite se vor retrage din această parte a Europei.

Generalul Philip Breedlove: În primul rând, sunt un mare fan al României, după cum știți. În perioada în care am fost comandant suprem al forţelor aliate din Europa, aceasta a fost țara pe care am vizitat-o cel mai des. Parţial, asta se datora faptului că intram și ieșeam din Afganistan, și am petrecut mult timp la baza

Mihail Kogălniceanu.

Legat de întrebarea dumneavoastră, cu toții așteptăm să vedem ce va însemna această revizuire a forţelor armate pe care o face Pentagonul. Și s-ar putea să apară unele schimbări în Europa.

Eu nu cunosc viitorul, dar permiteți-mi să vă împărtășesc gândurile mele, și anume că nu cred că România are motive de îngrijorare. România este incredibil de importantă pentru Statele Unite și pentru Occident, din multe motive.

Gândiți-vă la toate avioanele care au trecut prin baza de la Mihail Kogălniceanu în drumul lor spre Afganistan și la întoarcerea acasă. Gândiți-vă cum arăta baza aceea înainte să începem să o transformăm într-un centru principal al NATO, ceea ce este şi acum. Și cred că, trebuie adăugăm la asta funcționalitatea bazei și sprijinul pe care îl primim din România, precum și faptul că România este un fel de ancoră pentru noi în această parte a Mării Negre...

Avem Turcia la sud, o țară mare, cu capacități mari. Dar aici, în zona de luptă cu Rusia, România este țara-ancoră. Infrastructura pe care o avem aici, forțele pe care le-am adus pentru a ne proteja interesele în aceste locuri sunt esenţiale. Cred că s-ar putea să vedem unele schimbări în Europa.

Personal, nu văd însă mari schimbări în România.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Domnule general Breedlove, care este evaluarea dumneavoastră cu privire la decizia Rusiei de a proiecta forța agresivă dincolo de Ucraina? Care este opinia dumneavoastră despre analizele care spun că Rusia va testa destul de curând articolul 5 al alianței noastre?

Generalul Philip Breedlove: Cred că vă voi aduce aminte de ceva. Știu că le-ați citit, dar le voi spune telespectatorilor dumneavoastră despre cele două documente pe care domnul Putin ni le-a dat înainte de acești ultimi trei ani ai acestui război de 11 ani.

În aceste documente, el ne-a spus ce vrea să facă din 1997.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Poftim? Din 1997?

Generalul Philip Breedlove: Da, exact! În esență, documentele respective prevăd revenirea la situația din Europa de Est de dinainte de 1997, iar acest lucru

este, pur și simplu, inacceptabil. Nu vom dezarma țările NATO de la graniţa cu Rusia. Nu vom accepta ca Rusia să ne spună să retragem forțele americane din aceste zone.

Cred că tot ceea ce scrie domnul Putin, asta este ceea ce gândește. Și ne-a scris în cele două documente că trebuie să fim de acord cu schimbările sale. Și când nu am fost de acord cu schimbările sale, a spus că va recurge la alte mijloace.

Apoi a invadat Ucraina. Dar ați pus o întrebare mai amplă. Dacă vă uitați dincolo de aparențe, la zona gri, hibridă, cum vreți să-i spuneți, dacă vă uitați la războiul din zona gri din Georgia, în acest moment, este foarte clar ce încearcă să facă Rusia.

Dacă vă uitați la acțiunile pe care Rusia le-a întreprins în Transnistria, este foarte clar ce încearcă să facă domnul Putin. El se află deja în afara granițelor Ucrainei. Acum este kinetic în Ucraina și hibrid în Georgia și Moldova. Cu toate acestea, ele sunt atacate.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Aţi fost comandant suprem al forţelor aliate în Europa. Vă întreb, pe baza vastei dumneavoastră experiențe, care este principala dumneavoastră preocupare în ceea ce privește Europa în acest moment?

Generalul Philip Breedlove: Principala mea preocupare, și slavă Domnului că începe să se schimbe, este că Occidentul și, în special, liderii occidentali

nu îl înțeleg pe domnul Putin. Ei continuă să creadă și să dorească cu disperare să aibă un partener în domnul Putin. Domnul Putin nu intenționează să fie partenerul nostru. El nu dorește pacea. Ne-a spus în documente și discursuri care sunt intențiile sale.

Acum, în Ucraina, intenţia sa este să elimine ideea existenţei unei națiuni ucrainene și să readucă Ucraina la statutul de provincie a Rusiei. Așadar, cred că, dacă Occidentul ar accepta în totalitate intențiile domnului Putin, multe lucruri s-ar schimba.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Sunteți optimist cu privire la soarta alianței noastre, NATO, având în vedere că vedem unele tensiuni între Statele Unite și Europa?

Generalul Philip Breedlove: Da, sunt optimist. Spun o glumă pe care francezii o urăsc. Nu e chiar o glumă, de fapt... Am mai fost alungați dintr-o țară, nu-i așa?

Am fost alungați din Franța și am ajuns în Belgia... În 1966. Așadar, alianța noastră a mai fost pusă la încercare în trecut. În prezent, avem un lider american

ales în mod legitim de poporul american, care a ales o anumită cale. A mai fost președinte. NATO a supraviețuit atunci, NATO va supraviețui și acum. NATO este mai mare decât orice țară sau decât orice persoană.

Așadar, da, vom trece prin unele ajustări, și s-ar putea să fie necesare și altele pe parcurs. Dar am spus şi la cea de-a 75-a aniversare a NATO, unde am ținut un discurs. Am spus că NATO va fi mai importantă în următorii 75 de ani, decât în cei care au trecut. Şi vorbeam serios!

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Domnule generale Breedlove, avem un nou președinte. Slavă Domnului că este un președinte orientat către Europa şi NATO.

Ce ar trebui să facă președintele României în acest moment pentru țara noastră, pentru a crește profilul militar al României și pentru a fi un aliat important atât pentru Statele Unite, cât și pentru Europa?

Generalul Philip Breedlove: Felicitări pentru domnia sa! L-am auzit vorbind public pentru prima dată în această dimineață. Mi s-au părut minunate remarcile sale.

Este evident că are o minte limpede și înțelege ce este important în această parte a lumii. România a crescut, așa cum am spus mai înainte, devenind un adevărat centru în sud, un punct de ancorare, puteţi să-i spuneți cum vreţi.

Cred că ar trebui să continue pe această cale. România a îndeplinit înainte de termen așteptările Statelor Unite și trebuie să le îndeplinească și în viitor, România trebuie să continue să facă investiții sau, așa cum am spus azi-dimineață, articolul 3 este mai important decât articolul 5.

Trebuie să rămânem concentrați, iar România a făcut o treabă bună în acest sens, crescând investițiile menţionate în articolul 3, formarea profesională, recrutarea persoanelor potrivite în serviciile militare și consolidarea integrităţii în cultura noastră de apărare, atât în industrie, cât și, desigur, în cadrul forțelor armate.

Mă aștept ca asta să fie exact ceea ce face şi în continuare România și cred că America privește România și spune că face ceea ce trebuie. Asta trebuie să continuăm să facem, să facem ceea ce trebuie.

Radu Tudor, jurnalist Antena 3 CNN: Domnule general Philip Breedlove, fost comandant al trupelor aliate în Europa, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu pentru Antena3 CNN Romania.

Generalul Philip Breedlove: Vă mulțumesc. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră încă o dată.