Franța a blocat alături de Rusia și China o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU pentru deschiderea strâmtorii Ormuz prin forță

Versiunea inițială ar fi permis țărilor „să folosească toate mijloacele necesare” — formularea ONU care ar include posibile acțiuni militare — în strâmtoarea Ormuz, Foto: Profimedia Images

Rusia, China și Franța au blocat o rezoluție propusă de Bahrain în Consiliul de Securitate al ONU, care viza o acțiune militară împotriva Iranului pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit The New York Times, care citează un diplomat și un oficial ONU de rang înalt.

În urma opoziției Rusiei, Chinei și Franței, Bahrain a diluat semnificativ rezoluția propusă privind redeschiderea srâmtorii Ormuz, scrie și The Washington Post.

Versiunea finală a propunerii, obținută joi de Associated Press, autorizează acțiuni defensive — dar nu ofensive — pentru a asigura că navele pot traversa în siguranță strâmtoarea. O cincime din petrolul mondial trece de obicei prin această cale navigabilă, unde dominația Iranului în timpul războiului a dus la creșterea prețurilor la energie.

Versiunea inițială a Bahrainului ar fi permis țărilor „să folosească toate mijloacele necesare” — formularea ONU care ar include posibile acțiuni militare — „în strâmtoarea Ormuz, Golful persic și golful Oman” pentru a asigura trecerea și a descuraja încercările de a interfera cu navigația.

Experții consideră că rezoluția Bahrainului este simbolică. Forțele militare ale majorității statelor din Golf sunt mici și depind în mare măsură de sprijinul SUA. În plus, acestea au o experiență limitată în contracararea unei forțe militare de dimensiunea celei a Iranului. Președintele francez Emmanuel Macron a numit joi propunerile SUA de a deschide cu forța strâmtoarea pentru țările dependente de aceasta nerealiste.

Ministrul de externe din Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a numit acțiunile Iranului împotriva țărilor arabe vecine „trădătoare” care încalcă dreptul internațional. El a spus că Teheranul a vizat infrastructura civilă, inclusiv aeroporturi, porturi maritime și hoteluri. Iranul a efectuat mii de atacuri asupra statelor din Golf, care găzduiesc baze americane importante, câmpuri petroliere și infrastructură cheie. Potrivit New York Times, cel puțin 18 civili au fost uciși în urma atacurilor.

Iranul a închis strâmtoarea Ormuz după ce SUA și Israelul au lansat o acțiune militară împotriva sa pe 28 februarie. Această rută transportă de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze. Închiderea a perturbat piețele energetice și a crescut costul petrolului, transportului maritim și asigurărilor. Blocada a redus veniturile mai multor țări arabe. Qatarul a fost forțat să suspende complet producția și să declare forță majoră, încălcând contractele cu clienții. Țara se confruntă cu o pierdere de venituri anuale de până la 20 de miliarde de dolari.

Amintim că o navă portcontainer care semnalase apartenența la Franța, CMA CGM Kribi, a ieșit din strâmtoarea Ormuz, marcând probabil prima traversare cunoscută a unei nave legate de Europa de Vest de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care a întrerupt practic traficul în această cale navigabilă strategică, transmite Bloomberg.