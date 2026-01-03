Franța a înăsprit condițiile pentru obținerea cetățeniei de la 1 ianuarie 2026: care sunt noile reguli

Aplicanții care nu îndeplinesc noile cerințe nu vor fi eligibili pentru permisul sau cetățenia solicitată. Foto: Profimedia Images

De la 1 ianuarie 2026, în Franța, au intrat în vigoare noile condiții, mai dure, pentru obținerea cetățeniei franceze, a cardurilor de rezidență pe termen lung și permise de ședere. Astfel, din acest an sunt obligatorii examenele de limbă franceză și de educație civică, ceea ce face mai dificil pentru unii străini să obțină dreptul de ședere pe termen lung sau cetățenia, potrivit Economic Times.

Noile condiții fac parte din Legea amplă privind imigrația adoptată de Franța în 2024, care are ca scop întărirea standardelor de integrare pentru rezidenții pe termen lung și solicitanții de cetățenie.

Măsurile se aplică cererilor noi depuse la sau după 1 ianuarie 2026.

Standarde mai ridicate de limbă pentru drept de ședere și cetățenie

Potrivit regulilor revizuite, solicitanții anumitor permise de ședere pe mai mulți ani trebuie acum să dovedească cel puțin un nivel A2 de cunoaștere a limbii franceze.

Aceasta se aplică lucrătorilor încadrați în Contractul de Integrare Republicană, inclusiv angajaților salariați, deținătorilor de permise pentru viață privată și de familie, antreprenorilor și profesioniștilor independenți, precum și celor din profesii reglementate, cum ar fi avocații, medicii și arhitecții.

Anterior, solicitanții trebuiau doar să demonstreze că învață limba franceză.

Pentru cardul de rezidență pe 10 ani, nivelul lingvistic necesar a fost majorat de la A2 la B1. Solicitanții cetățeniei franceze trebuie acum să demonstreze un nivel B2 de competență lingvistică, față de cerința anterioară de nivel B1. Dovada poate fi făcută prin teste de limbă aprobate, diplome recunoscute sau dovezi ale unei școlarizări suficiente în limba franceză.

Unele categorii, inclusiv permisele de tip „talent” pe mai mulți ani, angajații transferați în cadrul aceleiași companii, refugiații și beneficiarii anumitor acorduri internaționale, sunt exceptate de la aceste praguri lingvistice mai ridicate.

Pe lângă testele de limbă, cetățenii din afara UE care solicită permise de ședere pe mai mulți ani, carduri de rezidență pe 10 ani sau cetățenia franceză trebuie acum să promoveze un examen de educație civică. Testul, cu o durată de 45 de minute și întrebări cu variante multiple, necesită un punctaj minim de 80% și acoperă principiile republicane, precum și drepturile și obligațiile rezidenților în Franța.

Există scutiri pentru reînnoirea permiselor, beneficiarii unor acorduri internaționale, persoanele în vârstă de 65 de ani și peste, precum și unii solicitanți cu dizabilități sau afecțiuni medicale cronice.

Aplicanții care nu îndeplinesc noile cerințe nu vor fi eligibili pentru permisul sau cetățenia solicitată. Cei care nu pot obține un permis de ședere pe mai mulți ani din cauza nivelului insuficient de limbă pot fi nevoiți să se bazeze pe permise temporare, care au limitări privind reînnoirea și pot duce la scurtarea perioadei de ședere.

Implementarea completă a Legii imigrației din 2024 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, după ce mai multe prevederi au fost introduse treptat.