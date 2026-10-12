Franța a reținut un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Emmanuel Macron a publicat imagini din timpul operațiunii

1 minut de citit Publicat la 23:41 12 Oct 2026 Modificat la 23:42 12 Oct 2026

Franța a reținut un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei. Foto: X/Emmanuel Macron

Marina franceză a interceptat și reținut luni un petrolier suspectat că face parte din „flota fantomă” folosită pentru transportul petrolului rusesc și pentru ocolirea sancțiunilor occidentale, a anunțat președintele Emmanuel Macron.

Operațiunea a avut loc la aproximativ 450 de mile marine sud de insula Réunion, în Oceanul Indian, scrie Euronews.

„Marina noastră a abordat petrolierul DF Peak, suspectat că navighează sub pavilion fals și că este implicat în activități ilegale de trafic cu combustibil”, a scris Macron pe rețelele sociale.

Președintele francez a publicat și imagini în care militari par să coboare cu frânghii pe puntea navei.

Je félicite les militaires des Forces Armées dans la zone Sud de l'océan Indien, mobilisés ce matin à près de 450 nautiques au sud de l’île de la Réunion. Leur intervention a permis d’intercepter un pétrolier suspecté de naviguer sous faux pavillon. Le navire est désormais escorté par nos forces pour la poursuite des vérifications, sous l'autorité du préfet de la Réunion. Le droit international n'est pas une option. Nos armées sont pleinement mobilisées pour le faire respecter et lutter contre les activités illicites en mer. — Catherine Vautrin (@CaVautrin) October 12, 2026

Macron a spus că Franța rămâne „hotărâtă să combată «flota fantomă» oriunde s-ar afla în lume”.

Catherine Vautrin, ministrul francez al Forțelor Armate, i-a felicitat pe militarii implicați în operațiune și a precizat că DF Peak este escortat de forțele franceze pentru verificări suplimentare, sub autoritatea prefectului din Réunion.

Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (GUR), nava este implicată în transportul de țiței rusesc și ar avea legături cu compania de transport maritim Sovcomflot.

DF Peak a fost construit în 2006 și, potrivit serviciilor ucrainene, a navigat de-a lungul timpului sub mai multe pavilioane.

În luna iunie, forțele franceze au interceptat și petrolierul „Deliver”, despre care Parisul spunea că face parte din aceeași „flotă fantomă” a Rusiei. Nava se afla în largul Siciliei și ar fi încălcat legislația maritimă.

Cum funcționează „flota fantomă” a Rusiei

Așa-numita „flotă fantomă” îi permite Rusiei să continue exporturile de petrol și să ocolească sancțiunile impuse de statele occidentale sectorului său energetic.

Aceste sancțiuni limitează posibilitatea Rusiei de a închiria sau asigura petroliere, dacă nu respectă anumite condiții.

Pentru a evita restricțiile, navele din „flota fantomă” folosesc structuri complicate de proprietate, pavilioane de conveniență și alte metode menite să ascundă originea încărcăturii.

Mai multe state europene au anunțat în ultimele luni că au interceptat nave suspectate că fac parte din această flotă.