Franța îl acuză pe Elon Musk și mișcarea MAGA că atacă democrația din Europa

1 minut de citit Publicat la 17:14 13 Oct 2026 Modificat la 17:14 13 Oct 2026

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Şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noël Barrot, a lansat, marţi, încă un avertisment referitor la tentativele de implicare în alegerile prezidenţiale din Franţa din 2027 şi l-a nominalizat direct pe Elon Musk printre cei care încearcă să submineze dezbaterea democratică din Europa, informează AFP, citată de Agerpres.

În perspectiva scrutinului din 2027, „adversarii democraţiei dau totul pentru a ne destabiliza”, a acuzat Barrot, în discursul de încheiere a unei conferinţe a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), consacrată instaurării încrederii şi consolidării democraţiei.

„Ei ne exploatează divizările, instrumentalizează imigraţia, laicitatea şi chiar conflictul Israel-Palestina pentru a alimenta ura şi tensiunile”, a adăugat oficialul francez, precizând că „acest lucru a fost deja documentat pe larg”.

Ministrul francez a nominalizat direct o companie israeliană care a creat conturi false „pentru a înscena dispute artificiale pe chestiunea palestiniană, campanii de hărţuire masivă online ale lui Elon Musk contra liderilor europeni, pentru a submina dezbaterile naţionale exploatând caracterul viral al reţelei sale sociale” sau chiar „campanii perfide sugerând că viitoarele alegeri prezidenţiale franceze vor fi falsificate”.

Barrot a denunţat exploatarea manifestaţiilor liceenilor din Franţa „prin relatări ostile venite din Rusia şi China, trecând prin Iran şi comunitatea MAGA” formată din susţinătorii lui Donald Trump.

Săptămâna trecută, preşedintele SUA afirmase pe platforma sa, Truth Social, că „ceea ce se întâmplă în Franţa nu este nimic altceva decât o imigraţie în masă scăpată de sub control”.

„Nu este vorba despre şcoli, este vorba despre islamul care vrea să pună mâna pe o ţară odinioară măreaţă”, scrisese liderul american.

„Îi vedem, îi denunţăm şi le răspundem cu intransigenţă. Nu vom tolera nicio ingerinţă străină, indiferent de unde vine ea. Este o chestiune de suveranitate”, a declarat ministrul Jean-Noël Barrot.