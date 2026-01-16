Franța reacționează după informațiile că Parisul ar fi „extrem de nemulțumit” de votul României pe Mercosur: „Dezmințim categoric”

2 minute de citit Publicat la 21:40 16 Ian 2026 Modificat la 21:40 16 Ian 2026

Militari francezi în România, la un exercițiu desfășurat la Capu Midia, 2023. Foto: Hepta

Ambasada Franței în România a publicat, vineri seară, o reacție la informațiile conform cărora România ar risca să suporte „consecințe geostrategice”, inclusiv în ceea ce privește „prezența trupelor franceze” în țara noastră.

„Ambasada Franței în România dezminte categoric informațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora Franța ar fi 'extrem de nemulțumită' de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul României.

Aceste afirmații sunt, pur și simplu, false și nu reflectă poziția autorităților franceze.

Ambasada Franței: Prezența militară franceză în România nu este supusă niciunei condiționări politice

Prezența militară a Franței în România se înscrie în cadrul angajamentelor asumate în mod ferm de Franța față de securitatea colectivă, solidaritatea Aliată și consolidarea Flancului Estic al NATO, în strânsă cooperare cu autoritățile române și cu aliații noștri.

Această prezență nu face obiectul niciunei forme de condiționare politică și nu este legată de pozițiile statelor membre în negocieri comerciale ale Uniunii Europene.

Ambasada Franței își reafirmă angajamentul deplin față de parteneriatul strategic franco-român și față de securitatea României și a regiunii”, se spune în postarea publicată pe pagina de Facebook a ambasadei.

Europarlamentar român: Franța e nemulțumită de votul României pentru Mercosur. Riscăm consecințe geostrategice

Mai devreme în cursul zilei, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat la Antena 3 CNN că România poate suferi „consecințe geostrategice” pentru că a votat, în COREPER, în favoarea acordului comercial cu grupul Mercosur.

Potrivit lui Negrescu, care este și vice-președinte al Parlamentului European, Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acest acord și riscă să fie discutată acum „inclusiv prezența” militarilor francezi la noi în țară.

„Franța, care are o prezență militară consistentă la noi în țară, este extrem de nemulțumită de poziția României și riscă să fie discutată inclusiv prezența militară la noi în țară. De cealaltă parte, Statele Unite privesc cu scepticism acest acord și îl consideră ca un fel de intervenție într-o emisferă pe care o consideră a lor, așa cum este menționat în strategia de securitate americană publicată recent”, a afirmat Negrescu.

Acordul UE - Mercosur a fost votat vineri, 9 ianuarie, în Consiliul UE, fiind adoptat prin majoritate calificată

Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut.

Europarlamentar român: Există o majoritate în PE pregătită să trimită la CJUE acordul cu Mercosur

Franţa a cerut, de asemenea, un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European.

Însă Comisia Europeană a explicat ulterior că o aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna acordul sâmbătă, în Paraguay.

Documentul semnat va ajunge apoi în Parlamentul European, în vederea ratificării.

Victor Negrescu a anunțat că există o majoritate în legislativul european pregătită să ceară avizul Curții de Justiție a UE pe acest document.