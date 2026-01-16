Franța e „nemulțumită” de votul României pentru Mercosur. Europarlamentar român: „Riscăm consecințe geostrategice”

Acordul a fost votat vineri, 9 ianuarie, în Consiliul UE prin majoritate calificată. Foto: Getty Images

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat, la Antena 3 CNN, că România poate suferi „consecințe geostrategice” pentru că a votat, în COREPER, în favoarea acordului comercial cu grupul Mercosur. Vice-președintele Parlamentului European a spus că Franța, de pildă, este „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acest acord și riscă să fie discutată acum „inclusiv prezența militară” a francezilor la noi în țară.

Victor Negrescu a explicat, la Antena 3 CNN, că poziția României de a susține acordul cu grupul Mercosur are „consecințe geostrategice”.

„Trebuie să le menționez. Franța, care are o prezență militară consistentă la noi în țară, este extrem de nemulțumită de poziția României și riscă să fie discutată inclusiv prezența militară la noi în țară”, a spus el.

Europarlamentarul a adăugat că tratatul comercial, care urmează să fie semnat sâmbătă de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Paraguay, deranjează și Statele Unite care îl consideră o „intervenție” în sfera sa de putere.

„Și de cealaltă parte, Statele Unite privesc cu scepticism acest acord și privește acest lucru ca un fel de intervenție într-o emisferă pe care o consideră a sa, așa cum este de asemenea menționat în strategia de securitate american aprobată recent”, a spus Negrescu.

Acordul a fost votat vineri, 9 ianuarie, în Consiliul UE prin majoritate calificată. Franţa, Austria, Irlanda şi Ungaria au votat împotrivă, iar Belgia s-a abţinut. Franţa a cerut de asemenea un vot pentru a garanta că acest acord nu va fi aplicat provizoriu înainte de ratificarea sa de către Parlamentul European. Totuşi, o declaraţie pe această temă a fost retrasă de pe ordinea de zi, la cererea Germaniei în special, potrivit Franţei.

Ulterior, Comisia Europeană a explicat că o aplicare provizorie a acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi blocul sud-american Mercosur este posibilă din punct de vedere legal. „Tratatul permite această posibilitate” a unei aplicări provizorii, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, fără a dezvolta subiectul.

Nu este însă clar dacă se va face uz de această portiță legală. Sâmbătă, Ursula von der Leyen va semna acordul, în Paraguay, urmând ca apoi acesta să ajungă în Parlamentul European. Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că există o majoritate în PE pregătită să ceară avizul CJUE pe acord.