Franța va interzice oficialilor să folosească platformele americane, chiar și Zoom și Google Meet

Cabinetul prim-ministrului a pregătit o notificare prin care le cere oficialilor statului să utilizeze Visio. Foto: Hepta

Franța va interzice funcționarilor publici utilizarea platformelor americane, inclusiv Google Meet, Zoom și Microsoft Teams, pentru videoconferințe. Decizia, care face parte dintr-un efort de a muta activitățile guvernamentale pe o platformă tehnologică internă, vine pe fondul unei sensibilități ridicate în Europa cu privire la dependența profundă de serviciile americane, potrivit unui purtător de cuvânt francez, scrie Politico.

Cabinetul prim-ministrului a pregătit o notificare prin care le cere oficialilor statului să utilizeze Visio, un software de videoconferință conceput de Autoritatea Digitală Interministerială a țării (Dinum). Acesta funcționează pe infrastructura furnizată de compania franceză Outscale.

Decizia vine în urma unui anunț făcut duminică de ministrul pentru Reforma Statului, David Amiel, conform căruia Franța va „viza adoptarea unei platforme de videoconferință autohtone până în 2027”.

Vara trecută, Franța a impus oficialilor să renunțe la WhatsApp și Telegram și să utilizeze în schimb Tchap, un serviciu de mesagerie instantanee conceput exclusiv pentru funcționarii publici.

Visio este deja utilizat de 40.000 de angajați, inclusiv din majoritatea ministerelor și în unele dintre filialele acestora, cum ar fi Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică.

Dinum vizează 250.000 de utilizatori. Departamentul va monitoriza respectarea tranziției și ar putea, în lunile următoare, să blocheze fluxurile de la alte instrumente video prin rețeaua de internet a statului, a precizat acesta.

Franța nu este singura țară care a interzis WhatsApp pentru oficiali. În 2024, Scoția a interzis atât WhatsApp, cât și Signal și Facebook Messenger pe telefoanele guvernamentale, în urma unei revizuiri a politicii guvernului privind utilizarea acestora post-pandemie.