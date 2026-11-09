Fratele fostului prim-ministru Viktor Orban a fost reţinut. Peter Magyar: "Cine seamănă vânt culege furtună"

2 minute de citit Publicat la 13:31 09 Noi 2026 Modificat la 13:31 09 Noi 2026

Viktor Orbán, fostul premier ungar, şi Péter Magyar, prim-ministrul Ungariei. Sursa colaj foto: Getty Images & Hepta

Fratele fostului premier ungar Viktor Orban, Aron Orban, a fost arestat sub suspiciunea de trafic de persoane, potrivit unor informaţii din presă, a declarat luni prim-ministrul Peter Magyar, relatează MTI, conform Agerpres. Potrivit unui comunicat al poliţiei, mai multe persoane au fost arestate la Budapesta, dar şi în alte două oraşe. Percheziţiile la domiciliile persoanelor vizate sunt în desfăşurare, iar autorităţile au anunţat că vor reveni luni după-amiază cu informaţii suplimentare despre infracţiunile investigate

Péter Magyar a afirmat într-o postare pe Facebook că Oficiul Naţional pentru Recuperarea şi Protejarea Activelor (NVVH) şi Biroul Naţional de Investigaţii (NNI) îşi continuă anchetele.

Potrivit AFP, articolul original a fost publicat pe Kontroll, un site de ştiri deţinut de fratele lui Peter Magyar.

According to press reports, @PM_ViktorOrban's brother, Áron Orbán, has been taken into custody on suspicion of human smuggling. The National Asset Recovery and Protection Office and the National Bureau of Investigation are continuing their investigation. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026

"Viktor Orbán a confirmat că autoritățile de anchetă l-au reținut pe fratele său mai mic, Áron Orbán. Fostul prim-ministru a arătat însă, în stilul care îl caracterizează, imediat cu degetul spre alții și, în rolul său de «luptător curajos de stradă», s-a victimizat fără întârziere. «Cine seamănă vânt culege furtună…»", a scris premierul Ungariei într-o postare pe Facebook, unde a publicat imaginea de mai jos.

Poliţia ungară a anunţat în cursul dimineţii că "mai multe persoane au fost arestate" la Budapesta şi în două oraşe din regiunea vecină Pest, în timpul unei operaţiuni desfăşurate ca parte a două proceduri penale în curs.

"Percheziţii sunt în curs de desfăşurare la domiciliile celor implicaţi", conform unui comunicat publicat de poliţie, care a promis că va oferi informaţii suplimentare în cursul după-amiezii cu privire la infracţiunile comise.

Conservatorul proeuropean Peter Magyar a preluat puterea în mai, promiţând să destructureze sistemul instituit de Orban şi să combată corupţia care a afectat ţara în anii în care acesta s-a aflat la guvernare.

Trei foşti miniştri se află în prezent în detenţie, inclusiv Gyorgy Matolcsy, care a condus Banca Centrală timp de 12 ani şi a fost considerat de Orban "mâna sa dreaptă".

Fostul premier ungar, Viktor Orban, a respins acuzaţiile, susţinând că întreaga situaţie reprezintă o tentativă de discreditare politică.

"Reglarea conturilor este folosită ca o diversiune. Ceea ce se întâmplă în Ungaria nu este o acţiune de tragere la răspundere, ci o reglare de conturi", a declarat Orban, , citat de MTI.

Ulterior, fostul premier maghiar a mai adăugat: "Eu sunt ţinta, fratele meu este doar un mijloc pentru atingerea acestui scop".