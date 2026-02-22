FT: Iranul a încheiat un contract secret cu Rusia pentru rachete și lansatoare

Militar rus din forțele aeropurtate manevrează un lansator portabil "Verba" în regiunea Herson, Ucraina, octombrie 2025. Foto: Profimedia Images

Publicația britanică Financial Times a relatat că Iranul a încheiat în decembrie anul trecut un acord secret cu Rusia în valoare de 500 de milioane de euro.

Înțelegerea vizează achiziționarea a 500 de lansatoare portabile "Verba" și 2.500 de rachete "9M336" pe o perioadă de trei ani.

Livrările sunt programate în trei tranșe, între 2027 și 2029.

O persoană familiarizată cu tranzacția a declarat că este posibil ca un număr mai mic de sisteme să fi fost deja livrate Iranului.

Sistemul Verba este conceput împotriva rachetelor de croazieră, avioanelor și dronelor

Conform publicației citate, Verba (vizibil în foto următoare) este unul dintre cele mai moderne sisteme de apărare antiaeriană din Rusia.

Sistemul portabil, cu lansare de pe umăr, trimite un proiectil ghidat prin infraroșu, capabil să vizeze rachete de croazieră, avioane care zboară la joasă altitudine și drone.

Extrem de mobil, acest lansator permite forțelor terestre să creeze rapid apărări dispersate, fără a se baza pe instalații radar fixe, care sunt mai vulnerabile la atacuri.

Detaliile despre acordul Iran-Rusia apar în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a trimis o vastă forță militară în Orientul Mijlociu, amenințând Teheranul cu atacuri dacă nu acceptă restricții asupra programului său nuclear.

Abbas Araghchi anunță discuții cu Steve Witkoff, joi, la Geneva

În paralel cu apariția acestor informații, ministrul de Externe al Iranului a declarat postului american de televiziune CBS că ar urma să aibă noi discuții joi, la Geneva, cu emisarul american Steve Witkoff.

La aceste discuții ar urma să fie abordat doar subiectul programului nuclear al Republicii Islamice.

Informația este difuzată și de jurnalistul Axios, Barak Ravid.

"Ministrul Abbas Araghchi mi-a spus că se așteaptă să poarte joi discuții la Geneva cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

L-am întrebat dacă liderul suprem a aprobat deja propunerea (către partea americană, n.r.) și mi-a răspuns că încă lucrează la proiectul de propunere", a menționat jurnalistul.