Furie în Islanda din cauza glumei despre „al 52-lea stat” făcute de noul ambasador american

Nominalizatul lui Donald Trump pentru postul de ambasador în Islanda, Billy Long, ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină „al 52-lea stat” al SUA. FOTO Getty Images

Mii de oameni au semnat o petiție prin care își exprimă indignarea după ce nominalizatul lui Donald Trump pentru postul de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină „al 52-lea stat” al SUA, scrie The Guardian.

Miercuri, cu doar câteva ore înainte ca oficiali de rang înalt din Groenlanda și Danemarca să se întâlnească cu reprezentanți ai SUA, în speranța de a-l descuraja pe Trump să își pună în practică amenințările de a prelua insula arctică, publicația Politico a scris că a aflat despre „speculații” legate de o altă insulă nordică.

„Am auzit că fostul congresman Billy Long, nominalizat de Trump pentru funcția de ambasador în Islanda, a glumit aseară cu membri [ai Congresului], că Islanda va fi al 52-lea stat și el va fi guvernator”, a scris Politico în buletinul său informativ de dimineață.

Reacția la Reykjavík a fost rapidă. Într-o declarație pentru The Guardian, Ministerul de Externe al Islandei a transmis că a contactat ambasada SUA pentru clarificări. „Ministerul Afacerilor Externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea presupuselor comentarii”, a precizat instituția.

Într-o petiție care îi cere ministrului de externe al Islandei, Katrín Gunnarsdóttir, să îl respingă pe Long ca ambasador în țară, criticii au scris: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ca ambasador în Islanda, poate au fost spuse în glumă. Totuși, ele sunt ofensatoare pentru Islanda și pentru poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost întotdeauna un prieten al Statelor Unite”, se arată în petiție.

La doar câteva ore de la lansare, peste 3.200 de persoane semnaseră petiția, susținând apelul ca SUA „să nominalizeze o altă persoană care arată mai mult respect pentru Islanda și poporul islandez”.

Miercuri, Long și-ar fi cerut scuze pentru remarci într-un interviu acordat Arctic Today, un site de știri care acoperă regiunea. Publicația l-a citat spunând că afirmațiile au fost făcute în glumă, în contextul în care alții glumeau despre Jeff Landry, trimisul special al SUA al lui Trump pentru Groenlanda.

„Nu a fost nimic serios în asta; eram cu niște oameni pe care nu-i mai văzusem de trei ani și făceau glume despre Jeff Landry că ar fi guvernatorul Groenlandei, iar apoi au început să glumească despre mine; și dacă cineva s-a simțit ofensat, atunci îmi cer scuze”, l-a citat publicația pe Long.

Deși Long a spus că înțelege de ce comentariile au provocat o reacție, a insistat că a fost doar o glumă și nu ar trebui luată în serios. „Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu; abia aștept să lucrez cu poporul Islandei și îmi pare rău că a fost interpretat așa. Eram cu un grup de prieteni și nu era nimic serios”, a adăugat el.

Joi, Sigmar Guðmundsson, deputat islandez al partidului centrist Liberal Reform, parte a coaliției de guvernare, a descris remarcile ca fiind „o glumă nu prea amuzantă”, având în vedere tensiunile legate de Groenlanda. „Nici nu încape îndoială că acest lucru este extrem de grav pentru o țară mică precum Islanda”, a declarat el pentru ziarul islandez Morgunblaðið. „Trebuie să înțelegem că toate argumentele de securitate pe care americanii le invocă în privința Groenlandei se aplică și Islandei. Este vorba despre poziționarea acestor două insule.”

El a descris comentariile ca pe un semn al creșterii lipsei de respect în SUA față de suveranitatea statelor mici. „Islandezii trebuie, de asemenea, să aibă curajul, în ciuda relațiilor noastre foarte prietenoase cu Statele Unite, nu în ultimul rând prin NATO, să discute unde și cum ne sunt cel mai bine servite interesele de securitate în această lume în schimbare.”