Furtuna Jerry se intensifică rapid în Atlantic. Meteorologii avertizează că se transformă într-un uragan

Furtuna Jerry se intensifică rapid în Atlantic. Meteorologii avertizează că se apropie un nou uragan. Foto: Hepta

Furtuna tropicală Jerry va travesa joi centrul Oceanului Atlantic, iar potrivit meteorologilor americani, are toate șansele să se transforme într-un uragan până vineri. Specialiștii Centrului Național pentru Uragane (NHC) avertizează că fenomenul se intensifică pe măsură ce se apropie de nordul Insulelor Leeward factor ce va marcha o nouă etapă metorologică într-un sezon foarte activ, transmite CNN.

Furtuna tropicală Jerry este a zecea din acest sezon și se formează într-o perioadă în care Atlanticul a produs deja trei uragane puternice în mai puțin de trei săptămâni. Joi dimineață, vânturile furtunii atingeau peste 100 de km/h.

Autoritățile locale au emis alerte de furtună tropicală pentru cea mai mare parte a insulelor din regiune. Se așteaptă vânturi cuprinse între 60 și 120 de km/h și ploi abundente care pot provoca inundații, în funcție de traiectoria exactă a furtunii.

În prezent, condițiile meteorologice împiedică temporar intensificarea sa, însă NHC estimează că furtuna Jerry va încetini, dar în următoarele ore, va ajunge la intensitatea unui uragan de categoria 1 în apropierea nordului Insulelor Leeward.

Deși Atlanticul central rămâne activ, riscurile pentru Statele Unite la finalul sezonului vin de regulă din Golful Mexic și Caraibe, unde furtunile se formează aproape de uscat. Meteorologii monitorizează o zonă de instabilitate în sud-vestul Golfului Mexic, care ar putea creea noi furtuni tropicale în zilele următoare. Totodată, modelul atmosferic „Central American Gyre” ar putea provoca alte furtuni la mijlocul lunii octombrie.

Statisticiile arată că în lunile octombrie și noiembrie se formează în medie patru furtuni tropicale. În 2024 au fost șapte, iar în 2023 doar două. Uraganele tardive au demonstrat că pot provoca daune semnificative, cum au fost Michael în 2018, Matthew în 2016 și superfurtuna Sandy în 2012.

În prezent, niciun uragan din acest sezon nu a lovit teritoriul Statelor Unite ale Americii. Dacă situația se menține, 2025 ar putea fi primul an din ultimul deceniu fără un impact direct al unui uragan pe teritoriul american.