Gafă stânjenitoare a Portugaliei după ce a recunoscut Palestina ca stat. Guvernul a afișat un steag greșit în locul celui palestinian

Foto: Getty Images

Portugalia a recunoscut, alături de mai multe țări, duminică, Palestina ca stat, o decizie istorică dar care a fost eclipsată de o gafă stânjenitoare făcută pe contul oficial de Twitter al guvernului portughez - mesajul în care era anunțată decizia a fost acompaniat de o fotografie cu steagul Sudanului, în loc de cel al Palestinei.

Ulterior, postarea greșită a fost ștearsă și înlocuită cu un mesaj ilustrat cu steagul corect. Steagul Sudanului și cel al Palestinei sunt similare din punct de vedere al culorilor și dispunerii lor.

Foto: Captură Twitter

Ministrul portughez de externe, Paulo Rangel, a declarat că soluţia cu două state este „singura cale către o pace dreaptă şi durabilă”.

Guvernul de la Lisabona reafirmă „dreptul Israelului de a exista, nevoile sale reale în domeniul sescurităţii şi condamnă încă o dată atacurile teroriste atroce de pe 7 octombie 2023”, a mai adăugat Rangel.

Lisabona se alătură, prin recunoaşterea Palestinei ca stat, Franţei şi altor aproximativ 20 de ţări europene care şi-au anunţat în mod oficial susţinerea faţă de înfiinţarea unui stat palestinian. Franța urmează să recunoască Palestina în seara zilei de luni, 22 septembrie 2025.