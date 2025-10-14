Gari Kasparov și fostul oligarh rus Hodorkovski sunt acuzați de FSB de tentativă de „preluare violentă a puterii” în Rusia și terorism

Gari Kasparov și Mihail Hodorkovski sunt amândoi opozanți deschiși ai lui Vladimir Putin. Foto: Getty Images

FSB a deschis un dosar penal împotriva șahistului și opozantului anti-Putin, Gari Kasparov, precum și a fostului oligarh rus, Mihail Hodorkovski, acuzați de „preluarea puterii prin forță” și terorism, informează Moscow Times.

Printre alte persoane anchetate de FSB se numără fostul prim-ministru rus, Mihail Kasianov și opozantul Vladimir Kara-Murza - otrăvit de oamenii Kremlinului de două ori cu Noviciok.

Lista persoanelor acuzate de FSB că complotează pentru preluarea violentă a puterii și „schimbarea ordinii constituționale” din Rusia mai include politicieni și opozanți precum Dmitri Gudkov, Leonid Gozman, Maxim Reznik și Anastasia Șevcenko. De asemenea, pe listă se află fostul vicepreședinte al Băncii Centrale Serghei Aleksașenko, economistul Serghei Guriev, oamenii de afaceri Boris Zimin, Evgheni Chihvarkin și Mihail Kokorich, politologul Ekaterina Șulman, artistul Marat Gelman, publicistul Viktor Șenderovici, jurnaliștii Evgheni Kiselev și Kiril Martinov, avocata Elena Lukianova, actorul Artur Smolianinov, istoricul Iuri Pivovarov, omul de știință Konstantin Ciumakov, biologul Evgheni Kunin și „alte persoane neidentificate”.

Toate aceste persoane fac parte din „Comitetul Anti-Război al Rusiei”, înființat în 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

FSB a precizat că acest comitet a fost recunoscut drept „indezirabil” în Rusia pe data de 22 ianuarie 2024.

Conform Codului penal rus, membrii „Comitetului Anti-Război” riscă o pedeapsă cu închisoare pe viață pentru acuzațiile aduse de complot pentru preluarea puterii sau până la 15 ani pentru „apeluri publice la activități teroriste”, unul din capetele de acuzare aduse lui Hodorkovski.

FSB susține că Hodorkovski și ceilalți fondatori ai comitetului finanțează „unități naționaliste paramilitare ucrainene” recunoscute ca teroriste în Rusia și, de asemenea, „desfășoară activități de recrutare pentru a recruta persoane în aceste formațiuni pentru a le folosi în viitor pentru a prelua puterea în Rusia „prin forță”.