Garry Kasparov spune că „următoarea mutare” a lui Vladimir Putin va fi o „incursiune” în țările baltice de pe flancul estic al NATO

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Vladimir Putin nu are nicio intenție să încheie un acord de pace cu Ucraina și este mai probabil să intensifice războiul după alegerile legislative din Rusia, programate în septembrie, spune opozantul rus Garry Kasparov, citat de Politico. Kasparov susține că presiunile tot mai mari îl vor determina pe Putin mai degrabă să escaladeze conflictul decât să accepte un compromis și că orice acord care nu presupune înfrângerea Rusiei nu ar face decât să îi ofere armatei ruse timp să își regrupeze forțele.

Avertismentul disidentului vine în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra logisticii militare și infrastructurii energetice rusești. Ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat că această campanie a făcut Rusia „mai slabă”, iar Ucraina speră că îi va putea oferi un avantaj la masa negocierilor.

„Putin a escaladat întotdeauna atunci când a simțit că se află în dificultate. Cea mai firească formă de escaladare este o provocare”, a declarat Kasparov, fost campion mondial la șah și unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, din exil.

Kasparov a afirmat că o asemenea acțiune ar putea lua forma unei incursiuni într-un stat de pe flancul estic al NATO, precum Letonia sau Estonia, menită să testeze dacă ceilalți membri ai alianței, în special Statele Unite, ar reacționa.

El a indicat drept semn al pregătirii Moscovei pentru un nou conflict recentele modificări legislative propuse de guvernul rus, care ar facilita mobilizarea militarilor prin eliminarea controlului medical necesar anterior pentru încorporare.

„Nu există niciun indiciu, nici în propaganda rusă, nici în acțiunile guvernului rus, nici în discursurile lui Putin”, că Kremlinul s-ar pregăti pentru pace, a spus el. Toate semnalele indică o singură direcție: „Război, război, război, război”.

Kasparov a respins argumentul potrivit căruia Rusia nu dispune de resursele necesare pentru a deschide un nou front. Rusia nu ar trebui să lanseze o invazie de amploare pentru a submina credibilitatea NATO, a spus el, ci ar putea ocupa un mic oraș de frontieră, eventual unul cu populație rusofonă, și apoi să aștepte reacția alianței.

În cazul în care Statele Unite nu ar interveni pentru a ajuta statul atacat, Putin și-ar fi atins obiectivul, potrivit lui Kasparov: „NATO nu mai există”.

Declarațiile sale vin la câteva zile după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut că „nimeni” nu știe cum să îl determine pe Putin să se așeze la masa negocierilor, în timp ce invazia rusă de amploare în Ucraina intră în al cincilea an.

Rolul Europei

Kasparov, considerat unul dintre cei mai mari jucători de șah din istorie după ce a devenit campion mondial absolut la vârsta de 22 de ani, se numără printre cei zece reprezentanți ai opoziției democratice ruse care participă la Platforma pentru dialog cu forțele democratice ruse, creată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Inițiativa urmărește să le ofere democraților ruși aflați în exil o voce în structurile europene. Kasparov a declarat că unul dintre obiectivele sale imediate este sprijinirea rușilor care au fugit din țară pentru a obține statut legal și documente valabile după expirarea celor eliberate de autoritățile ruse.

Guvernele europene ar trebui, de asemenea, să creeze un program pentru specialiștii ruși dispuși să rupă legăturile cu Kremlinul și să treacă de partea Occidentului, a susținut el.

„Care este punctul slab al lui Putin? Oamenii inteligenți. Informaticienii, inginerii, finanțiștii. Nu au nevoie de ajutoare sociale, au nevoie doar de documente. De ce să nu li se ofere ocazia să schimbe tabăra?”, a spus Kasparov.

Într-un sens mai larg, el consideră că Europa ar trebui să renunțe la ideea că războiul poate fi încheiat prin compromis și să se angajeze pe deplin în sprijinirea unei victorii ucrainene.

„Cea mai bună speranță a noastră este să îl izolăm pe Putin de elite”, a spus el, susținând că atacurile ucrainene din interiorul Rusiei exercită deja presiuni asupra cercurilor de putere. „Ucrainenii fac o treabă foarte bună, pentru că de fiecare dată când lovesc ceva, cineva pierde bani”.

Kasparov a afirmat că UE ar trebui să înăsprească sancțiunile și să nu mai elibereze vize turistice cetățenilor ruși.

„Trebuie să ne asigurăm că Putin pierde”, a spus el, „pentru că, în momentul în care pierde războiul, regimul său se prăbușește”.