Ucrainenii au trimis 340 de drone spre Moscova, timp de 24 de ore. Primarul capitalei ruse spune că majoritatea au fost doborâte

1 minut de citit Publicat la 08:44 15 Iul 2026 Modificat la 08:44 15 Iul 2026

Ucrainenii au trimis 340 de drone spre Moscova, timp de 24 de ore. Primarul capitalei ruse spune că majoritatea au fost doborâte. FOTO Hepta

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că 340 de drone ucrainene au fost trimise în zona din jurul capitalei într-un interval de 24 de ore, iar majoritatea au fost doborâte de unităţile antiaeriene la mare distanţă de oraş, scrie Reuters.

”Cele mai multe dintre ele au fost neutralizate de forţele de apărare aeriană la periferie”, a scris Sobianin pe Telegram. ”Peste 50 de drone inamice au fost distruse în drumul lor spre Moscova”, a adăugat oficialul.

Dronele ucrainene se apropie frecvent de capitala rusă, iar Sobianin furnizează periodic bilanţul celor doborâte de unităţile antiaeriene.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ruse, vizând în principal obiective legate de industria petrolieră.

Armata ucraineană a anunţat, marţi, că a efectuat atacuri cu drone asupra complexului petrochimic Salavat din regiunea Ural şi asupra rafinăriei Afipsky din sudul Rusiei.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere au contribuit la apariţia unor penurii de benzină în întreaga Rusie.

În ultimele săptămâni, forţele ruse şi-au intensificat atacurile cu drone şi rachete asupra Kievului.

Rusia a lansat marţi dimineaţă un val masiv de drone şi rachete balistice asupra Kievului, acesta fiind al cincilea atac de acest gen asupra capitalei ucrainene din cursul acestei luni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile au avariat 16 obiective din capitală, inclusiv o şcoală şi o unitate comercială, în timp ce autorităţile oraşului au raportat izbucnirea mai multor incendii în diverse zone ale capitalei.