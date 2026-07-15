Politico: Crimeea era marea fortăreață a Rusiei. Acum a devenit marea sa vulnerabilitate

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Ceea ce trebuia să fie marea reușită a lui Vladimir Putin în lungul conflict pe care regimul său îl duce împotriva Ucrainei: anexarea Crimeei la Rusia, se transformă în ultimele săptămâni și luni în cea mai mare bătaie de cap a dictatorului rus, scrie Politico.

Crimeea trebuia să fie marea „fortăreață” rusă la Marea Neagră „perla coroanei” lui Vladimir Putin, obținută fără prea mari bătăi de cap, în 2014, după prima invadare a Ucrainei.

Peninsula reprezinta simbolul puterii militare ruse și o pistă de lansare care să proiecteze puterea regimului de la Kremlin în Marea Neagră. Mai mult, ea reprezenta simbolul intern al ambițiilor imperiale ale Rusiei putiniste.

Acum, totul este sub amenințare după ce Ucraina a început să obțină controlul aerian asupra rutelor din peninsulă, să lovească rute de aprovizionare și să izoleze militar întregul teritoriu. Mai mult, forțele care încă luptă în sud-estul Ucrainei pentru cucerirea altor părți ale țării, sunt slăbite de „neviabilitatea” Crimeei care fortăreață militară a armatei ruse.

De-a lungul celor 12 ani în care a controlat peninsula, Rusia a creat impresia că teritoriul este imposibil de atins de ucraineni. Acest lucru grație militarizării și integrării economice a teritoriului. Acum, ce era odinioară un avantaj strategic esențial pentru Putin s-a transformat într-o vulnerabilitate critică. Inclusiv din punct de vedere militar.

Astăzi, populația de 2,5 milioane de oameni a Crimeei trăiește cu pene de curent și de apă, fără livrări de alimente și bunuri esențiale și fără combustibil. Droneel ucrainene au țintit sursele de aprovizionare cu curent și instalațiile militare.

Semnalul telefonic apare și dispare din cauza frecventelor pene, transportul public practic nu mai există, iar vânzările comerciale de combustibil sunt interzise. Prețurile au crescut puternic, iar sezonul turistic care reprezenta o sursă importantă de bani pentru economia peninsulei, nici măcar n-a mai început.

La sfârșitul lui iunie, autoritățile de ocupație deja declaraseră starea de urgență.

Acum, pentru populația din Crimeea e aproape imposibilă inclusiv plecarea din peninsulă. Dronele ucrainene au distrus podurile și acum „patrulează” toate rutele terestre spre sudul ocupat al Ucrainei și apoi spre Rusia. Trenurile nu mai merg.

La începutul lui iunie, peste 3.000 de mașini stăteau în coadă pentru a pleca via podul Kerci. Podul este și el un simbol al imperialismului rus, construit de Kremlin pentru a conecta peninsula de Rusia, el a fost construit ilegal pe teritoriu ocupat fără acordul autorităților ucrainene.

„Crimeea este cheia de aur”

Crimeea are, într-adevăr, un statut aparte. Războiul din Ucraina a început odată cu anexarea peninsulei, în 2014, ceea ce a transformat-o într-un simbol aproape sacru al puterii imperiale a Rusiei. Deși ONU și statele occidentale au impus sancțiuni Rusiei pentru această încălcare flagrantă a dreptului internațional, între timp au ajuns, în mare parte, să o accepte drept un fapt împlinit.

În deceniul care a urmat, Rusia a transformat fosta destinație de vacanță într-o bază militară care le-a permis forțelor sale să ocupe rapid întinse teritorii din sudul Ucrainei în timpul invaziei de amploare din 2022. Crimeea a devenit o zonă sigură în spatele frontului, de unde era aprovizionat frontul sudic al Rusiei și de unde Moscova își putea proiecta forța militară spre exterior, în timp ce locuitorii peninsulei au rămas relativ feriți de războiul aflat în desfășurare.

Situația s-a schimbat radical din această vară.

Datorită avantajului de care dispune în prezent în privința dronelor de atac cu rază medie de acțiune, Ucraina este acum în măsură să slăbească și poate chiar să distrugă o parte dintre capacitățile militare ale Rusiei din sudul Ucrainei, perturbând logistica de care depinde funcționarea armatei ruse. Ucraina speră că acest lucru va obliga Rusia să retragă forțe din alte sectoare ale frontului, reducând astfel presiunea asupra armatei ucrainene, precum și intensitatea atacurilor rusești asupra localităților.

„Vrem să distrugem prezența militară rusă din Crimeea și cred că vom reuși”, a declarat Andrii Zahorodniuk, președintele Centrului pentru Strategii de Apărare și fost ministru ucrainean al apărării.

Slăbirea controlului militar al Rusiei asupra Crimeei are o importanță care depășește granițele Ucrainei, deoarece ar perturba operațiunile militare desfășurate de Kremlin din porturile sale de la Marea Neagră. Peninsula a fost, de exemplu, centrul logistic care a susținut campania Rusiei în Siria între 2015 și 2024.

Crimeea are, de asemenea, o uriașă importanță personală pentru Putin, a cărui popularitate pe plan intern a crescut vertiginos atunci când peninsula, colonizată pentru prima dată de Imperiul Rus în urmă cu 300 de ani, a revenit atât de ușor sub controlul Moscovei. Pierderea ei ar reprezenta o lovitură directă pentru reputația sa și ar putea alimenta nemulțumirea populației ruse față de conducerea sa și de război.

„Crimeea este cheia de aur a ambițiilor imperiale ale Rusiei”, a declarat Illia Pavlenko, fost adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Ucrainei.

Unii dintre partenerii Ucrainei, în special Donald Trump, care a afirmat anul trecut că Ucraina „nu are nicio carte în mână”, sugeraseră anterior că cedarea Crimeei către Rusia ar putea face parte dintr-un acord pentru încheierea războiului. Rusia ar putea constata, însă, că administrarea și menținerea controlului militar asupra peninsulei sunt prea dificile și prea costisitoare, fără a mai vorbi despre asigurarea păcii și a nivelului bun de trai promise locuitorilor Crimeei în 2014.

„Acum ne creăm singuri atuurile”, a declarat Pavlenko.

Oamenii de rând

Deși campania Ucrainei de perturbare a logisticii urmărește să slăbească forța militară și prestigiul Rusiei, aceasta a afectat inevitabil și populația civilă a Crimeei. Pe lângă miile de ruși pe care Rusia i-a încurajat să se mute în peninsulă, acolo trăiesc în continuare numeroși cetățeni ucraineni, inclusiv tătari crimeeni, populația autohtonă a peninsulei, care a fost supusă de atunci unei represiuni disproporționate.

Potrivit lui Refat Ciubarov, liderul Mejlisului tătarilor crimeeni, organism de reprezentare interzis de autoritățile ruse și care își desfășoară în prezent activitatea la Kiev, populația autohtonă a peninsulei trebuie să se pregătească pentru dificultăți și mai mari în perioada următoare. El le-a recomandat oamenilor să își facă rezerve de urgență de alimente și medicamente, să evite obiectivele militare rusești și să se asigure că au unde să se adăpostească în timpul atacurilor.

„Nu știm cum se va termina”, a declarat el.

Dar s-ar putea încheia cu revenirea peninsulei sub controlul Ucrainei? Ultima dată când acest lucru a părut posibil a fost în timpul mult așteptatei contraofensive ucrainene din 2023, iar speranțele apărute de atunci au fost temperate de faptul că Ucraina nu a reușit atunci să schimbe linia frontului.

„Oamenii din Crimeea sunt într-o oarecare măsură optimiști că, de data aceasta, totul s-ar putea încheia cu eliberarea peninsulei. Dar spun și: «Nu ne mai amăgiți ca în 2023»”, a declarat Ciubarov.

Rusia s-a pregătit timp de decenii să preia Crimeea, atât din punct de vedere militar și economic, cât și prin educație și propagandă, a remarcat Pavlenko. Ucraina trebuie să folosească o gamă la fel de mare de tactici, a adăugat el.

„Am spus întotdeauna că Crimeea este Ucraina și că Ucraina va folosi toate mijloacele pentru a o recupera. Crimeea nu poate fi recuperată numai prin mijloace militare. Exercităm acum presiune militară pentru a le oferi diplomaților noștri posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor și de a spune: «Nu renunțăm la Crimeea»”.

Zahorodniuk consideră că Ucraina are la dispoziție probabil un an pentru a valorifica avantajul tehnologic care îi permite acum să exercite presiuni asupra Rusiei. „Desigur, în cele din urmă ne vor copia”, a declarat el. „Cu siguranță nu ne permitem să pierdem timpul”.

Aceasta ar putea fi, într-adevăr, o fereastră de oportunitate pentru ca Ucraina să recupereze o parte dintre teritoriile din sud ocupate de Rusia din 2022. Însă, deși Ucraina speră să facă menținerea controlului rusesc asupra peninsulei și mai dificilă și mai costisitoare decât este deja, este probabil ca administrarea Crimeei să fie la fel de dificilă și costisitoare și pentru Ucraina.

„Cred că eliberarea Crimeei este posibilă”, a declarat Zahorodniuk. „Dar nu în viitorul apropiat”.