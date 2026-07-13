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S-au descoperit 8 tone de varză murată îngropate în pământ, în Dâmbovița. Toata cantitatea a fost distrusă

D.C.
1 minut de citit Publicat la 17:10 13 Iul 2026 Modificat la 17:10 13 Iul 2026
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colaj-varza
Aproximativ 8 tone de varză murată au fost distruse, în Dâmbovița FOTO: Poliția Română

Aproximativ opt tone de varză murată au fost distruse după un control al Poliţiei şi DSVSA Dâmboviţa, alimentele fiind depozitate necorespunzător în mai multe gropi săpate în pământ în localitatea Slobozia Moară, potrivit IPJ Dâmboviţa.

„La data de 11 iulie a.c., în intervalul orar 04:00 - 08:00, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, însoţiţi de reprezentanţi ai Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa au realizat o acţiune pe linia prevenirii ilegalităţii din domeniul comercializării produselor alimentare, în localităţile Slobozia Moară şi Lunguleţu", a precizat IPJ Dâmboviţa.

S-au descoperit 8 tone de varză murată îngropate în pământ, în Dâmbovița. Toata cantitatea a fost distrusă 1084450
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În cadrul acţiunii a fost identificat un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din comuna Slobozia Moară care ar fi deţinut în spaţii neconforme, 11 gropi săpate în pământ, izolate cu folie de plastic, aproximativ opt tone de varză murată.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional pentru depozitarea neconformă în spaţii neaprobate a produselor alimentare, cu amendă în valoare de 1.200 lei. Totodată, s-a dispus neutralizarea prin distrugere a întregii cantităţi de varză murată.

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Etichete: varza murata Dambovita DSVSA

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