Americanii ar putea rămâne tot anul la ora de vară. Proiectul a trecut de Camera Reprezentanților

2 minute de citit Publicat la 09:31 15 Iul 2026 Modificat la 09:31 15 Iul 2026

Americanii ar putea rămâne tot anul la ora de vară. Proiectul a trecut de Camera Reprezentanților. FOTO: Getty Images

Camera Reprezentanților din Statele Unite a aprobat marți proiectul de lege "Sunshine Protection Act", care prevede păstrarea permanentă a orei de vară și eliminarea schimbării ceasurilor de două ori pe an, scrie BBC.

Proiectul a fost adoptat cu 308 voturi pentru și 117 împotrivă, cu sprijinul parlamentarilor din ambele partide. Dacă legea va intra în vigoare, cea mai mare parte a Statelor Unite va păstra pe tot parcursul anului ora folosită în prezent între lunile martie și noiembrie.

În timpul numărării ultimelor voturi, republicanul Scott DesJarlais, care prezida ședința, a redat de pe telefon melodia "Here Comes the Sun" a trupei The Beatles.

Eliminarea schimbării sezoniere a orei e sprijinită de mai mulți ani de ambele partide. Președintele Donald Trump a promis, după revenirea la Casa Albă, că va încerca să pună capăt acestei practici.

Republicanul Vern Buchanan, reprezentant al statului Florida și inițiatorul proiectului în ianuarie 2025, a declarat că modificarea ceasurilor perturbă programul oamenilor "fără niciun motiv întemeiat".

După aprobarea în Camera Reprezentanților, proiectul trebuie să treacă și de Senat. Senatorul republican Rick Scott, tot din Florida, a depus în ianuarie 2025 o inițiativă identică, cu același nume. Proiectul nu poate deveni lege până când nu este adoptat de Senat și promulgat de președinte.

Statele Unite au început să treacă la ora de vară în timpul Primului Război Mondial, pentru a beneficia de mai multă lumină naturală după-amiaza și pentru a economisi energie. Primăvara, ceasurile sunt date înainte cu o oră, iar toamna revin la ora standard.

Măsura, folosită și pentru reducerea consumului de combustibil în timpul războiului, a fost contestată de fermieri și eliminată după încheierea conflictului. Ora de vară a fost reintrodusă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, iar în 1966 a fost adoptată o lege care a uniformizat schimbarea ceasurilor la nivel național.

Unele state și teritorii americane au ales însă să nu folosească ora de vară. Hawaii și cea mai mare parte a statului Arizona, precum și teritorii precum Puerto Rico și Insulele Virgine Americane, păstrează ora standard pe tot parcursul anului.

Într-un mesaj publicat în luna mai pe rețelele sociale, Trump a afirmat că va depune eforturi pentru adoptarea unei legi care să elimine schimbarea orei. "Este timpul ca oamenii să nu-și mai facă griji în privința ceasului, ca să nu mai vorbim despre toată munca și banii cheltuiți pentru această procedură ridicolă, repetată de două ori pe an. Va fi și o victorie foarte frumoasă pentru Partidul Republican", a transmis președintele american.

Criticii menținerii permanente a orei de vară avertizează însă că, în timpul iernii, diminețile vor fi mai întunecate. Acest lucru ar putea face deplasările mai periculoase pentru șoferi, elevi și persoanele care merg la serviciu la primele ore.

Susținătorii păstrării permanente a orei standard afirmă, de asemenea, că lumina naturală din timpul dimineții este mai benefică pentru sănătate și contribuie la reglarea somnului și a ritmului biologic.

Doar aproximativ o treime dintre țările lumii folosesc o formă de schimbare sezonieră a orei, iar cele mai multe dintre acestea se află în Europa.

În Europa, printre țările care nu mai schimbă ora se numără Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Islanda, Rusia și Turcia. În Africa, Egiptul este singura țară care aplică în prezent ora de vară.