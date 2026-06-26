Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală

Marocul renunță la ora de vară. Sursa foto: Getty Images

Șeful guvernului marocan, Aziz Akhannouch, a anunțat că Marocul va reveni la ora GMT la sfârșitul verii. Practic, țara va renunța la ora de vară permanentă, prin care ceasurile erau date cu o oră înainte aproape tot anul. Akhannouch a făcut anunțul după o ședință a guvernului. El a spus că decizia vine ca răspuns la cererile cetățenilor și la discuțiile din coaliția aflată la putere.

Premierul marocan a explicat că ora de vară permanentă a creat probleme pentru mulți oameni. Din acest motiv, guvernul a decis să revină la ora standard a Marocului, adică GMT, scrie moroccoworldnews.com.

Decizia a fost luată după ce autoritățile au analizat efectele acestei ore date înainte. Guvernul a ținut cont și de criticile și nemulțumirile exprimate de cetățeni în ultimii ani. Anunțul vine după mai multe petiții prin care marocanii au cerut guvernului să renunțe la ora de vară permanentă. Una dintre aceste petiții a devenit virală și a strâns 344.654 de semnături.

„Adoptarea orei de vară în Maroc reprezintă o provocare zilnică pentru cetățeni și le afectează calitatea vieții. Pentru mulți dintre noi, schimbarea bruscă a orei duce la perturbări constante ale ceasului biologic”, se arată în petiție.

Petiția mai susținea că ora de vară permanentă îi afectează negativ pe elevi, studenți și angajați. Semnatarii spuneau că aceasta are efecte și asupra sănătății mintale și fizice.

În 2018, guvernul marocan a decis să adauge permanent 60 de minute la ora standard a țării. Astfel, Marocul a trecut la ora GMT+1 aproape tot anul.

La început, Marocul folosea ora GMT+1 doar vara, ca o oră de vară obișnuită. Ulterior, autoritățile au decis să o păstreze pe tot parcursul anului. Singura excepție era perioada Ramadanului, când țara revenea temporar la ora GMT.

Decizia de a păstra ora de vară permanentă a provocat proteste în Maroc. Sute de elevi și studenți au ieșit în stradă, iar unii au boicotat cursurile. Ei au cerut revenirea la ora normală și păstrarea programului școlar tradițional.

Akhannouch a anunțat la începutul acestui an că nu va candida la alegerile legislative din Maroc din 2026. El a renunțat și la conducerea partidului Reuniunea Națională a Independenților, RNI.

Totuși, unii observatori cred că decizia de a renunța la ora de vară permanentă ar putea avea și o miză politică. Măsura ar putea fi văzută ca o încercare de a recâștiga simpatia alegătorilor pentru RNI. În același timp, în politica marocană se vorbește tot mai mult despre influența lui Fouzi Lekjaa, considerat de unii un posibil viitor șef al guvernului.