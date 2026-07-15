Cât costă benzina şi motorina în România, miercuri, 15 iulie, după ce preţul petrolului a urcat la cel mai înalt nivel din ultima lună

Cât costă benzina şi motorina în România, miercuri, 15 iulie. Foto: Profimedia Images

Aşa cum era de aşteptat, benzina şi motorina se comercializează, în staţiile din România, la preţuri ridicate, din cauza războiului din Iran şi a crizei din Strâmtoarea Ormuz, în mod special. Miercuri, 15 iulie, carburanţii se vând, în general, la preţurile de marţi. Benzina standard costă 8,59 lei/litru în Bucureşti, dar şi în alte mari oraşe, cum ar fi Cluj-Napoca şi Timişoara. Pentru un litru de motorină standard şoferii plătesc 9,34 lei în Bucureşti şi 9,39 lei, la Constanţa, de exemplu, notează Peco Online.

Un litru de GPL este comercializat, la nivel naţional, la preţul mediu de 4,5 lei/litru.

Preţul petrolului a urcat la cel mai înalt nivel din ultima lună

Prețurile petrolului au crescut marți dimineață, pe măsură ce luptele s-au intensificat în Orientul Mijlociu. Prețul țițeiului Brent a urcat la puțin peste 84 de dolari pe baril, după ce a crescut cu aproape 10% luni. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultima lună. Țițeiul de referință din SUA a crescut cu 1,4%, la 79,20 dolari pe baril.

Prețurile petrolului sunt încă sub vârful atins în timpul războiului, de aproape 120 de dolari pe baril, dar incertitudinea cu privire la stabilitatea viitoare a aprovizionării s-a adâncit, deoarece SUA și Iranul au afirmat fiecare că controlează Strâmtoarea Ormuz.

Luptele din regiune au împiedicat petrolierele să folosească calea navigabilă pentru a livra țiței clienților din Golful Persic, ceea ce a dus la creșterea prețurilor combustibililor la nivel mondial.