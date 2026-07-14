Preţul petrolului a urcat la cel mai înalt nivel din ultima lună, după ce războiul din Iran a escaladat din nou

Preţul petrolului a urcat la cel mai înalt nivel din ultima lună. Foto: Profimedia Images

Prețurile petrolului au crescut marți dimineață, pe măsură ce luptele s-au intensificat în Orientul Mijlociu. Prețul țițeiului Brent a urcat la puțin peste 84 de dolari pe baril, după ce a crescut cu aproape 10% luni. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultima lună. Țițeiul de referință din SUA a crescut cu 1,4%, la 79,20 dolari pe baril, notează Euronews.

Prețurile petrolului sunt încă sub vârful atins în timpul războiului, de aproape 120 de dolari pe baril, dar incertitudinea cu privire la stabilitatea viitoare a aprovizionării s-a adâncit, deoarece SUA și Iranul au afirmat fiecare că controlează Strâmtoarea Ormuz.

Contractele futures pe acțiunile americane au scăzut cu 0,3%, deoarece SUA au lansat mai multe atacuri asupra Iranului, după ce președintele Donald Trump a declarat că Washingtonul „reinstaurează” o blocadă asupra Iranului în strâmtoare.

Luptele din regiune au împiedicat petrolierele să folosească calea navigabilă pentru a livra țiței clienților din Golful Persic, ceea ce a dus la creșterea prețurilor combustibililor la nivel mondial.

Acțiunile din regiunea Asia-Pacific au scăzut brusc

În cadrul tranzacțiilor din Asia, indicele Nikkei 225 de la Tokyo a pierdut 1%, ajungând la 66.574,96 puncte, iar indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 3,2%, până la 6.589,37 puncte.

Indicele Shanghai Composite a pierdut 0,8%, coborând la 3.884,32 puncte, deși guvernul a raportat o creștere de 27% a exporturilor Chinei în luna iunie față de anul precedent, impulsionată de cererea puternică de cipuri informatice și alte tehnologii, generată de adoptarea inteligenței artificiale.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a înregistrat o ușoară creștere de 0,1%, ajungând la 24.230,46 puncte, în timp ce în Australia, indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,5%, până la 8.767,00 puncte.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,8%

Luni, pe Wall Street, indicele S&P 500 a scăzut cu 0,8%, după ce înregistrase a patra săptămână de creștere din ultimele cinci. Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,3%, iar indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 1,6%.

Acțiunile companiilor producătoare de cipuri, precum Micron Technology, au contribuit semnificativ la acest declin. Micron a pierdut 4,4%, diminuând astfel avansul spectaculos de 243,1% înregistrat de la începutul anului.

Există îngrijorări tot mai mari că prețurile acțiunilor au crescut excesiv și că cererea s-ar putea dovedi nesustenabilă dacă inteligența artificială nu va genera profiturile și câștigurile de productivitate preconizate.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 3,5%. Fiind cea mai valoroasă companie de pe Wall Street, datorită entuziasmului legat de inteligența artificială, aceasta a avut cel mai mare impact negativ asupra indicelui S&P 500.

Investitorii se concentrează pe rezultatele financiare

În această săptămână, atenția Wall Street-ului se va îndrepta în mare parte către rapoartele privind profiturile companiilor, care dezvăluie câștigurile realizate în timpul primăverii. Doar în cursul zilei de marți, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs și Wells Fargo își vor publica cele mai recente rezultate trimestriale.

Potrivit FactSet, analiștii estimează că societățile din indicele S&P 500 vor înregistra o creștere generală de 23,6% față de anul precedent. Dacă aceste previziuni se confirmă, ar fi al doilea trimestru consecutiv cu o creștere de peste 20%.

Companiile din diverse sectoare vor trebui să raporteze creșteri solide pentru a justifica evoluția semnificativă a prețurilor acțiunilor lor. Indicii bursieri se situează aproape de niveluri record, în ciuda fluctuațiilor recente accentuate cauzate de îngrijorările legate de acțiunile din sectorul inteligenței artificiale (AI).

O creștere a prețului petrolului ar duce la o inflație mai ridicată, ceea ce ar putea determina Rezerva Federală și alte bănci centrale să majoreze ratele dobânzilor. Ratele mai mari pot tempera inflația, dar, în același timp, încetinesc economia și afectează negativ cotațiile diverselor tipuri de investiții.

În alte tranzacții desfășurate marți dimineața, dolarul american a scăzut ușor, ajungând la 162,34 yeni japonezi, față de 162,35 yeni anterior. Euro s-a apreciat, urcând la 1,1391 dolari, comparativ cu 1,1381 dolari.