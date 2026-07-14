Aerul tropical care sufocă Franța și Italia ajunge și în România. Anticiclonul african aduce un nou val de caniculă: Vor fi și 35°C

Cod roșu de caniculă în Franța și Italia, 15 iulie 2026. Sursa foto: WXCharts.com

Valul de aer tropical care a adus temperaturi extreme în sudul și sud-vestul Europei se deplasează treptat spre est și va influența și vremea din România în următoarele zile. După ce a provocat caniculă severă în Spania, Franța și Italia, masa de aer fierbinte provenită din nordul Africii va determina o creștere a temperaturilor și la noi în țară.

Franța se află sub avertizări de cod roșu de caniculă, iar pe insula Sardinia sunt prognozate temperaturi de până la 45 de grade Celsius. Italia traversează deja al treilea val de căldură din această vară, cu șapte orașe aflate sub cod roșu de caniculă și alte nouă sub cod portocaliu.

Autoritățile italiene avertizează că temperaturile extreme reprezintă un risc pentru sănătatea întregii populații, iar în această vară au fost raportate cel puțin șapte decese asociate caniculei.

Meteorologii explică faptul că acest episod este provocat de un puternic anticiclon african, care împinge aerul tropical peste bazinul Mării Mediterane și apoi spre estul continentului.

Canicula se extinde și în România: Vor fi 35 de grade în București

În România, disconfortul termic se va accentua începând de miercuri, iar de joi canicula se va extinde în vestul țării, pe măsură ce masa de aer fierbinte avansează dinspre vestul Europei.

În București, vremea va deveni tot mai apăsătoare, în principal din cauza umidității ridicate, iar temperaturile maxime vor ajunge la 30-33 de grade. Spre sfârșitul săptămânii, vineri și sâmbătă, valorile termice ar putea urca la 34-35 de grade.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pentru perioada 13-26 iulie, temperaturile vor crește treptat în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate valori sunt estimate în vest, unde spre finalul intervalului maximele vor ajunge la 33-34 de grade în Banat și 32-33 de grade în Crișana. În Muntenia sunt așteptate maxime de 31-32 de grade, iar în Oltenia de 32-33 de grade.

În Transilvania, Maramureș, Moldova și Dobrogea temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a intervalului, cu o ușoară încălzire spre 25-26 iulie.

Deși vremea se va încălzi treptat, instabilitatea atmosferică nu va dispărea. ANM estimează că, pe parcursul următoarelor două săptămâni, în aproape toate regiunile vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, fenomene care se vor alterna cu episoadele de căldură tot mai accentuată.