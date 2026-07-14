Un elev din Buzău va fi singurul român la WorldSkills-Shanghai, la calificarea sudor: "Dacă știi bine o meserie, toată lumea te caută"

Un elev din Buzău va fi singurul român la WorldSkills-Shanghai, la calificarea sudor. FOTO Facebook Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzău

Un elev al Liceului Tehnologic "Dimitrie Filipescu" Buzău va reprezenta România în cadrul WorldSkills-Shanghai, cea mai mare competiţie internaţională de tehnică şi formare profesională, la calificarea Sudor, meserie pe care a îndrăgit-o din copilărie, după ce şi-a văzut tatăl lucrând cu aparatul de sudură în curte.



Cea de-a 48-a ediţie a competiţiei WorldSkills va avea loc la Shanghai, în perioada 22-27 septembrie. WorldSkills este cea mai mare competiţie internaţională de profil din lume, reunind tineri, precum şi lideri din industrie, educaţie şi administraţie publică din întreaga lume, cu scopul de a promova educaţia şi formarea profesională şi tehnică.



Adrian Marian Leaţă, elev al Liceului "Dimitrie Filipescu" din Buzău, a fost selectat pentru a lua parte la competiţie, ţinând cont atât de abilităţile sale, cât şi de profil al unităţii de învăţământ.



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"Liceul Tehnologic 'Dimitrie Filipescu' este singurul care şcolarizează elevi în această calificare, de Sudor. Căutând să antrenăm elevii în diverse concursuri, am identificat această competiţie internaţională, WorldSkills, care a venit în întâmpinarea noastră cu propunerea de a reprezenta România.

A fost o selecţie la nivelul şcolii, cu elevi din mai mulţi ani şi el (Adrian -n.r.) a reuşit să facă faţă cu bine probelor impuse de această competiţie internaţională. Este susţinut în pregătirea lui practică şi lingvistică de două firme partenere, cu o mare reprezentativitate în economia buzoiană şi a ţării.

Liceul, înfiinţat în urmă cu 60 de ani pentru Întreprinderea de sârmă şi produse din sârmă, a avut în oferta educaţională calificări solicitate de această întreprindere. Pe parcursul evoluţiei şcolii, dar şi a industriei locale, calificarea de Sudor se regăseşte în organigrama mai multor firme care au obiect de activitate producţie şi prelucrarea de metale.

Este o dovadă a pregătirii de calitate a elevilor noştri pentru că, după finalizare, sunt selectaţi şi angajaţi. Meseria a fost, este şi va rămâne brăţară de aur pentru că tot ceea ce face parte din existenţa noastră reprezintă, de fapt, servicii pe care noi le oferim", a declarat, pentru Agerpres, directorul unităţii de învăţământ Lucica Stănculeanu.



Adrian are 18 ani, este în clasa a XI-a seral, iar selecţia sa reprezintă o încununare a eforturilor pe care le-a depus de-a lungul anilor de şcolarizare pentru a-şi perfecţiona abilităţile astfel încât să devină un profesionist calificat.



"Pentru mine înseamnă foarte mult că fac parte din această delegaţie, este o oportunitate foarte mare şi îmi place această meserie. Este o competiţie foarte dificilă, concurez cu participanţi din mai multe ţări, sunt diferite proceduri de sudură, Mig/Mag, argon, Tig, electrod învelit, prin toate acestea trebuie să formezi o piesă. Acum îmi perfecţionez tehnica în Tig, aloc în jur de 4-5 ore pe zi, în fiecare săptămână.

Acolo, voi primi o fişă tehnologică în care se regăsesc cerinţe privind executarea unei piese complexe, care este compusă din mai multe elemente, din flanşe de tablă de diferite grosimi, cu alezaje în care trebuie potrivite alte profiluri, o ţeavă pe care trebuie să execuţi procedee de sudare, conform fişei tehnologice, conform standardelor de sudare.

Voi asambla, de exemplu, un cub, care va implica sudură la colţ, cu procedeul de sudare argon, sudură cu arc electric, cu protecţie de gaz. Pentru laminarea ţevii pe flanşa respectivă se va folosi procedeul Tig, care este tot sudură cu arc electric în gaz protector", a precizat, pentru Agerpres, Adrian Leaţă.



Atunci când nu merge la atelier pentru a-şi exersa abilităţile de sudor, el se duce la sală sau îşi petrece timpul liber cu prietenii.

Profesorii şi instructorii l-au sprijinit pentru a-şi consolida bagajul de cunoştinţe teoretice şi practice, dar pasiunea pentru meseria de sudor i-a fost insuflată de tatăl său.



"Acum fac practică într-un atelier unde am toate materialele şi aparatul de sudură, iar instructorii mei mă coordonează. Urmez şi un curs de limba engleză, pentru că voi primi instrucţiuni în limba engleză, sunt denumiri tehnice pe care trebuie să le cunosc foarte bine aşa încât să pot merge mai departe cu procedeul de sudură.

Pregătirile le-am început în urmă cu 4-5 luni, iar competiţia se desfăşoară în septembrie, este un timp scurt.

În viitor mă văd tot în această meserie, doresc să rămân în România, dacă voi găsi o oportunitate bună, dacă nu, aş dori să plec. Mi-aş dori să pot să deschide o firmă.

La aparatul de sudură am ajuns privindu-l pe tatăl meu. L-am văzut în curte, suda ceva, mi-a plăcut. I-am spus 'lasă-mă şi pe mine să fac şi eu'. M-a lăsat şi mi-a plăcut, eram mic, şapte-opt ani. Apoi a trecut timpul, am găsit în acest liceu profilul şi am continuat.

Dacă stăpâneşti o meserie foarte bine, poţi să ajungi departe, dar trebuie să-ţi placă. Toată lumea te caută. Dacă ştii o meserie şi o ştii bine, toată lumea o să te caute în continuare. Sper să mă întorc cu rezultate bune", a mai spus Adrian.



România are un singur reprezentant la WorldSkills-Shanghai, la calificarea Sudor.



"Este un angajament pe care ni-l luăm faţă de viitor. Această competiţie a pornit de la iniţiativa a două ţări europene, Spania şi Portugalia, în urmă cu 25 de ani. Aceste probe din cadrul competiţiei WorldSkills depăşesc cu mult concursurile şcolare, modalitate prin care se certifică atenţia pe care şcolile şi ţările o acordă tehnologiei şi impactului asupra vieţii de zi cu zi. România, anul acesta, are în vedere participarea la 10-12 calificări separate, iar pentru Sudor este prima dată când ţara noastră este reprezentată de un candidat, elev la Liceul Tehnologic 'Dimitrie Filipescu', aşadar este şi o mândrie, dar este şi o mare răspundere", a conchis Lucica Stănculeanu.



Organizată o dată la doi ani, competiţia WorldSkills reprezintă cea mai mare reuniune internaţională a talentelor în diverse domenii profesionale. Se estimează că 1.400 de concurenţi din 73 de ţări şi regiuni vor concura la 64 de discipline, inclusiv şapte ocupaţii emergente.