Germania este şocată după ce o primăriţă a fost înjunghiată în faţa casei sale. Merz a reacţionat: "Ne temem pentru viaţa ei"

Germania este şocată după ce o primăriţă a fost înjunghiată în faţa casei sale. Cancelarul Merz a reacţionat: "Ne temem pentru viaţa ei". Sursa foto: Profimedia

Germania a fost zguduită, marţi, de un incident şocant care a avut-o în prim-plan pe Iris Stalzer, primăriţa nou-aleasă a oraşului Herdecke din Renania de Nord-Westfalia. Politiciana de 57 de ani a fost înjunghiată în faţa casei sale, după ce mai mulţi bărbaţi ar fi atacat-o, iar rănile îi pun viaţa în pericol, conform Die Welt.

Iris Stalzer (SPD) a fost găsită în apartamentul ei cu răni care îi puneau viața în pericol. Ea a reuşit, cu greu, să ajungă în casă. Aceasta a suferit multiple răni prin înjunghiere, potrivit unor surse din domeniul securității. Politiciana SPD a suferit 13 răni prin înjunghiere. Potrivit „Bild”, fiul ei (15) și fiica sa (17) se aflau în apartament și au sunat la poliție. Se pare că Stalzer ar fi spus că a fost atacată de mai mulți bărbați pe stradă.

Anchetatorii investighează dacă este vorba despre un atac motivat politic. Politiciana SPD, în vârstă de 57 de ani, a fost aleasă primar al orașului cu 22.500 de locuitori din regiunea Ruhr în urmă cu puțin mai puțin de o săptămână și jumătate, cu 52,2% din voturi. Avocata este căsătorită și mamă a doi copii adolescenți. Mandatul său începe la 1 noiembrie 2025.

Friedrich Merz a condamnat atacul

Cancelarul Friedrich Merz (CDU) a condamnat „actul odios” de la X: „Ne temem pentru viața primarului ales, Iris Stalzer, și sperăm la o recuperare completă. Gândurile mele sunt alături de familia și cei dragi ai ei.”

Liderul grupului parlamentar SPD, Matthias Miersch, a declarat într-o conferință de presă: „Am aflat acum câteva minute că nou-alesul primar, Iris Stalzer, a fost înjunghiat în Herdecke. Gândurile noastre sunt alături de ea și sperăm că va supraviețui acestui act teribil. Suntem, de asemenea, alături de familia ei și le dorim numai bine. Nu putem comenta contextul în acest moment, dar suntem mai mult decât profund întristați.”

Secretarul general al SPD, Tim Klüssendorf, și-a exprimat, de asemenea, consternarea față de atacul cu cuțitul. „Vestea de la Herdecke ne-a întristat profund”, a declarat Klüssendorf la Berlin. „Suntem îngrijorați pentru tovarășa și primarul nostru, iar gândurile noastre sunt alături de cei dragi ei.”