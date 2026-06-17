Germania pierde populație pentru prima dată în ultimii 5 ani. Migrația nu mai acoperă golul

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Germania a înregistrat în 2025 primul declin demografic din ultimii cinci ani. Populația țării a scăzut cu aproximativ 110.000 de persoane – adică 0,13% - ajungând la circa 83,5 milioane de locuitori la sfârșitul anului, potrivit datelor publicate de oficiul federal de statistică Destatis, citat de DW.

Ce s-a întâmplat

Explicația este că mai mulți oameni au murit decât s-au născut, iar imigrația nu a reușit să acopere diferența. Soldul migrației a rămas pozitiv – aproximativ 235.000 de persoane mai mult au intrat în țară decât au plecat – însă acest număr a fost depășit cu mult de un deficit demografic natural de 352.000 de persoane, adică diferența dintre decese și nașteri.

Ultima scădere anuală comparabilă a avut loc în 2020, când restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei au redus dramatic fluxurile de migrație. De data aceasta, însă, situația este diferită: nu un șoc extern a generat declinul, ci tendințe demografice de lungă durată, pe care specialiștii le anticipau.

Nașteri la minim istoric

Rata natalității în Germania a atins în 2025 cel mai scăzut nivel din istorie – o evoluție care s-a suprapus cu un climat politic marcat de dezbateri aprinse privind migrația, inclusiv promisiunile cancelarului Friedrich Merz de a înăspri politica în domeniu în campania electorală.

Disparități regionale clare

Creșteri de populație s-au înregistrat doar în orașele-stat Berlin, Hamburg și Bremen. În rest, tendințele au variat semnificativ: fostele landuri est-germane au consemnat un declin de aproximativ 0,5%, față de circa 0,1% în fostele landuri vest-germane.

Autoritățile explică această diferență prin structura diferită a populației de imigranți și prin ratele de natalitate mai scăzute din regiunile estice.

O populație tot mai îmbătrânită

Structura demografică continuă să se deplaseze spre vârste mai înaintate. Grupa de vârstă 60-79 de ani a crescut cu aproximativ 358.000 de persoane, pe măsură ce generațiile baby boom se apropie de pensionare. În același timp, populația aptă de muncă – definită ca persoanele între 20 și 59 de ani – a scăzut cu circa 409.000 de persoane, un declin de aproape 1%.