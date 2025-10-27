Gest neașteptat al emirului care i-a oferit lui Trump ”Palatul Zburător”, după ce a aflat că Air Force One a aterizat în Qatar

Emirul Tamim bin Hamad Al Thani a venit personal la Baza Aeriană Al-Udeid și a urcat la bordul Air Force One, unde a discutat cu președintele american, după ce a insistat că nu îl va lăsa să plece până nu se văd față-n față.FOTO: Getty Images

Donald Trump a făcut o oprire pentru realimentarea Air Force One în Qatar, vineri, iar vizita scurtă s-a transformat într-o întâlnire diplomatică neplanificată. Emirul Tamim bin Hamad Al Thani a venit personal la Baza Aeriană Al-Udeid și a urcat la bordul Air Force One, unde a discutat cu președintele american, după ce a insistat că nu îl va lăsa să plece până nu se văd față-n față.

„Nu îl las să decoleze până nu vin să-l salut,” a declarat Emirul, zâmbind alături de Trump, căruia îi oferise în luna mai un avion prezidențial în valoare de 400 de milioane de dolari.

În drum spre Malaezia, înaintea turneului diplomatic în Asia, Trump a făcut vineri o oprire pentru realimentare la Baza Aeriană Al-Udeid din Qatar, unde emirul i s-a alăturat pentru scurt timp, la bordul Air Force One.

„De îndată ce am aflat că vine să realimenteze, am spus că nu îl voi lăsa să decoleze până când nu vin să-i spun bună ziua,” a declarat Emirul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani reporterilor, în timp ce stătea alături de președintele SUA la bordul aeronavei. „Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, este întotdeauna o bucurie să vă văd.”

Trump zâmbea larg. „Ei bine, Emirul este unul dintre marii conducători ai lumii, nu doar ai Orientului Mijlociu. Este iubit și respectat de poporul său,” a spus președintele. „Am realizat multe împreună, mai ales în ultimul an. Ceea ce am făcut este incredibil: pace în Orientul Mijlociu. Și ei au fost un factor foarte important în acest proces, așa că vreau doar să vă mulțumesc.”

La începutul acestei luni, administrația Trump a intermediat un armistițiu temporar în conflictul din Gaza, concentrat pe schimbul de prizonieri palestinieni pentru ostatici israelieni, relaxarea blocadelor și facilitarea distribuirii de ajutor umanitar.

În timp ce criticii pun sub semnul întrebării durabilitatea acordului, în contextul incertitudinilor legate de un plan de pace permanent și al acuzațiilor de încălcare a armistițiului de către Israel în mai multe rânduri, Casa Albă condusă de MAGA a lăudat Qatarul pentru rolul crucial de mediator și finanțator al înțelegerii.

Acceptarea de către Trump a unui avion de 400 de milioane de dolari oferit de statul qatarez, criticat intens la nivel internațional de-a lungul anilor pentru abuzuri asupra drepturilor omului, în special privind muncitorii migranți, libertatea de exprimare și drepturile LGBTQ, a venit în timp ce președintele anunța un parteneriat economic de 1,2 trilioane de dolari între Washington și Doha, ridicând semne de întrebare cu privire la un potențial conflict de interese.