Gestul impresionant al Prințului William. A mers să viziteze o fetiță de cinci ani abia trezită din comă, supraviețuitoare a atacului din Noua Zeelandă (VIDEO)

Prințul William trăit un moment emoționant în timpul vizitei sale de două zile făcute în Noua Zeelandă. Ducele de Cambridge a fost prezent la spital după ce o fetiță de cinci ani, supraviețuitoare a atacului asupra a două moschei din Christchurch, s-a trezit din comă.

William a vorbit cu micuța Alen Alsati, care se recuperează la un spital din Auckland, despre fiica lui de trei ani, Prințesa Charlotte.

Alen se trezise din comă cu câteva zile înainte, după ce suferit răni critice în atacul mortal din Christchurch, în care au murit 50 de oameni.

Întinsă pe patul de spital, cu ducele de Cambridge lângă ea, micuța Alen l-a întrebat dacă are și el vreo fată, iar Prințul i-a răspuns: „Da, o cheamă Charlotte. Are aproape aceeași vârstă ca tine”.

