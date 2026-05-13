Gigantul AI militar Palantir intră în proiectele cu drone ale Ucrainei: Zelenski anunță parteneriatul ce poate schimba războiul

1 minut de citit Publicat la 08:27 13 Mai 2026 Modificat la 08:27 13 Mai 2026

Kievul a lansat un proiect împreună cu Palantir numit „Brave1 Dataroom” pentru a dezvolta inteligență artificială bazată pe datele sale valoroase de luptă. FOTO: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că s-a întâlnit cu directorul general al Palantir Technologies, Alex Karp, în timp ce Kievul intensifică utilizarea inteligenței artificiale pentru a obține un avantaj în războiul cu Rusia, potrivit Reuters.

Kievul a lansat un proiect împreună cu Palantir numit „Brave1 Dataroom” pentru a dezvolta inteligență artificială bazată pe datele sale valoroase de luptă, colectate pe tot parcursul conflictului de la invazia la scară largă a Rusiei din 2022, pentru a ajuta la interceptarea dronelor rusești.

„Astăzi, tehnologia, inteligența artificială, analiza datelor și matematica războiului au un impact direct asupra rezultatului pe câmpul de luptă”, a declarat ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, pe Telegram, după întâlnirea cu Karp.

Fedorov, care a promis o revizuire amplă, bazată pe date, a armatei Kievului la numirea sa în funcție în ianuarie, a declarat că peste 100 de companii antrenează peste 80 de modele pentru a detecta și intercepta ținte aeriene.

El a adăugat că, în cadrul cooperării cu Palantir, Ucraina a dezvoltat un sistem de analiză detaliată a atacurilor aeriene, a implementat și soluții de inteligență artificială pentru gestionarea unor volume mari de date de informații și a integrat tehnologiile în planificarea operațiunilor de atacuri în adâncime ale Kievului.

„Palantir este o companie globală renumită, cu un potențial puternic și există cu siguranță domenii în care ne putem fi utili unul altuia, consolidând apărarea Ucrainei, a Americii și a partenerilor noștri”, a declarat Zelenski pe X.

Zelenski a adăugat că au discutat despre domenii de dezvoltare tehnologică, atât în contextul operațiunilor de luptă, cât și al nevoilor civile.

A good meeting with the CEO of Palantir Technologies, Alex Karp. Step by step, we are developing cooperation with the American defense sector. Palantir is a renowned global company with strong potential, and there certainly are areas where we can be useful to one another,… pic.twitter.com/glMXHoXbfI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2026