Gigantul anonim din spatele tehnologiei de azi tocmai a livrat cel mai important produs al său. XT:260 i-line crește veniturile ASML

ASML raportează creșteri ale profiturilor, dar avertizează asupra scăderii vânzărilor în China. Foto: Hepta

Producătorul olandez de echipamente pentru cipuri ASML a înregistrat venituri solide în al treilea trimestru și o cerere în creștere pentru tehnologiile legate de inteligența artificială, dar avertizează asupra unei posibile scăderi a vânzărilor în China începând din 2026, potrivit Euronews.

Acțiunile ASML au crescut cu peste 3% miercuri dimineață, după ce compania a raportat venituri de 7,5 miliarde de euro în trimestrul al treilea, în conformitate cu previziunile proprii și un profit net de 2,1 miliarde de euro cu un câștig pe acțiune de 5,49 de euro ușor peste estimările analiștilor. Deși vânzările au fost ușor sub prognoza pieței de 5,74 euro pe acțiune, perspectivele optimiste pentru ultimul trimestru au liniștit investitorii.

ASML estimează că în trimestrul al patrulea vânzările vor ajunge între 9,2 și 9,8 miliarde de euro cu o marjă brută de până la 53%. Pentru întregul an, compania preconizează o creștere de 15% a vânzărilor nete susținută de investițiile în producția avansată de cipuri și în inteligența artificială.

„Totalul vânzărilor nete din trimestrul al treilea de 7,5 miliarde de euro și marja brută de 51,6% reflectă un trimestru bun pentru ASML”, a declarat CEO-ul Christophe Fouquet. Acesta a adăugat că cererea pentru instrumentele de AI se extinde la mai mulți clienți, atât în domeniul cipurilor logice de ultimă generație, cât și al DRAM avansat.

Compania a livrat recent primul său produs care crește de patru ori productivitatea față de echipamentele existente: scanerul TWINSCAN XT:260 i-line, marcând intrarea ASML pe piața integrării 3D care este esențială pentru arhitecturile moderne de cipuri.

ASML va plăti un dividend intermediar de 1,60 euro pe acțiune pe data de 6 noiembrie 2025 și a răscumpărat acțiuni de 148 de milioane de euro în trimestrul al treilea parte dintr-un program de răscumpărare de 12 miliarde de euro început în 2022. Până în prezent, au fost executate 5,9 miliarde de euro.

Creșterea cererii pentru cipuri AI rămâne un factor cheie pentru companie, atât pentru clienții de cipuri logice, cât și pentru cei de DRAM avansat. Parteneriatul cu firma franceză de AI Mistral vizează integrarea inteligenței artificiale în întreg portofoliul ASML pentru a îmbunătăți eficiența și randamentul echipamentelor.

Totuși, conducerea avertizează asupra unei scăderi a veniturilor din China începând cu 2026 după doi ani excepționali. Analiștii Goldman Sachs spun că tonul raportului ca este mixt orientări puternice pentru ultimul trimestru și cerere constantă pentru tehnologia EUV, dar cu perspective mai prudente pentru 2026.

Analistul Alexander Duval a subliniat că, deși vânzările din 2026 nu sunt așteptate să scadă sub nivelul din 2025, absența unui ritm clar de creștere indică un ton mai precaut. Cu toate acestea, cererea pentru mașinile EUV, tehnologiile AI și noile sisteme High NA rămâne solidă. Goldman Sachs menține un preț țintă de 935 euro pe acțiune cu aproximativ 10% peste nivelurile actuale.

ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) este singurul producător din lume de echipament fotolitografic pentru industria de semiconductori. Lumina expune fotorezistul, creând pe suprafața de siliciu un model care definește circuitele microcipului. Pe această fundație, prin procese ulterioare (gravare sau depunere) se construiesc straturile viitorului microcip. ASML a dus fotolitografia la extrem prin dezvoltarea sistemelor sale cu ultraviolete extreme (EUV) și ultraviolete profunde (DUV), fiind în prezent cele mai avansate instrumente pentru acest proces.





