Giorgia Meloni a apărut ca înger într-o frescă restaurată în Italia și a provocat un scandal uriaș. Reacția premierului

Un înger cu trăsăturile Giorgiei Meloni a stârnit polemici după restaurarea unei fresce la Roma.

Chipul unui heruvim de pe o frescă recent restaurată a unei bazilici din Roma pare să aibă trăsăturile premierului italian, Giorgia Meloni, fapt care a creat controverse, sâmbătă, în presa italiană, transmite AFP, conform Agerpres. Şefa Guvernului din Italia a reacţionat în urma scandalului apărut şi a transmis un mesaj în care s-a amuzat de povestea în care a ajuns fără voia sa.

Fresca apare într-o capelă a bazilicii San Lorenzo din Lucina, în inima Romei unde au fost efectuate lucrări recente de restaurare, precizează cotidianul La Repubblica, care a dezvăluit primul informaţia.

În dreapta unui bust de marmură al lui Umberto al II-lea de Savoia, ultimul rege al Italiei, un înger purtând un pergament pe care apare o hartă a Italiei prezintă trăsături foarte apropiate de cele ale şefului guvernului ultraconservator italian.

Artistul voluntar din spatele restaurării, Bruno Valentinetti, a negat în presă că ar fi vrut să o înfăţişeze pe Giorgia Meloni, oferind asigurări că nu a făcut decât să restaureze fresca originală în mod identic.

Informaţia a stârnit mai multe reacţii politice, în special din partea opoziţiei de centru-stânga care i-a cerut ministrului italian al Culturii, Alessandro Giuli, să contacteze Superintendenţa de la Roma – care administrează, întreţine şi promovează bunurile arheologice, istorice şi artistice aparţinând oraşului – pentru a efectua verificări.

Giorgia Meloni pare să se fi amuzat după ce a văzut imaginile în care este reprezentată ca înger, în urma restaurării frescei. Iar acest aspect s-a văzut şi în mesajul pe care l-a postat pe contul ei de Instagram, unde a publicat şi o fotografie cu rezultatul artistului Bruno Valentinetti, care a aprins spiritele în Italia

"Nu, cu siguranță nu arăt ca un înger", a scris premierul Italiei pe Instagram în această după-amiază, iar postarea ei a strâns mii de reacţii în doar câteva ore.

"Asta da, operă de artă! Georgia legendară", "De fapt este exact același lucru" şi "Giorgia este unică" sunt doar trei dintre comentariile lăsate de internauţi la postarea prim-ministrului Italiei, Giorgia Meloni.