Giorgia Meloni, aplaudată în Senatul Italiei: „Nu-mi este dor de tancurile rusești din Europa. Nici de Zidul Berlinului”

Într-un discurs primit cu aplauze frenetice în Senatul Italiei, Giorgia Meloni a pledat pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei, avertizând că o capitulare a acesteia nu ar aduce pacea, ci ar duce la ocuparea unei țări europene și la revenirea imperialismului de tip sovietic.
Ea a declarat că nu îi este dor de vremurile în care tancurile rusești se aflau în țările europene, explicându-le parlamentarilor de ce este necesar să continue sprijinirea Ucrainei și să împiedice capitularea acesteia, potrivit Ukrainska Pravda.
„Dacă Ucraina ar înceta mâine să se apere, Rusia ar ocupa o țară europeană și imperialismul de tip sovietic ar reveni.
Capitularea nu înseamnă pace. Înseamnă cucerire. Nu-mi lipsesc tancurile rusești care au înăbușit revoltele din Praga și Budapesta. Și nu-mi lipsește nici Zidul Berlinului”, a declarat Meloni.
Meloni a subliniat că sprijinirea Ucrainei nu este o alternativă la pace, ci, dimpotrivă, este ceea ce apropie pacea.
Meloni a declarat că nu își dorește să vadă din nou tancuri rusești înăbușind revoltele de la Praga și Budapesta sau să vadă revenirea Zidului Berlinului. Ea a semnalat că dacă cei care luptă pentru libertatea lor capitulează nu poate fi pace.
Italia, a adăugat ea, încearcă să construiască o pace justă, chiar dacă acest lucru ar însemna pierderea sprijinului politic.
Doar o pace justă, a adăugat ea, poate fi durabilă și poate garanta securitatea Europei și interesele Italiei.
În discursul său, Meloni a mai declarat că acordul SUA cu Rusia privind livrările de motorină reprezintă o decizie foarte riscantă.
Ea consideră, de asemenea, că Putin recurge la provocări în Europa pentru a distrage atenția de la situația de pe câmpul de luptă.
„Nefiind în măsură să avanseze pe front, Rusia încearcă să-i înfrângă pe ucraineni prin teroare, frig și întuneric. Atacă centrale electrice, blocuri de locuințe, spitale și autobuze.
? Just listen to how long the applause lasted after Meloni said she doesn't miss Russian tanks in Europe crushing uprisings in Prague and Budapest The Italian prime minister also said she feels no nostalgia for the Berlin Wall. Her remarks were met with prolonged applause from the audience.— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026