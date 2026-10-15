Giorgia Meloni, aplaudată în Senatul Italiei: „Nu-mi este dor de tancurile rusești din Europa. Nici de Zidul Berlinului”

1 minut de citit Publicat la 11:36 15 Oct 2026 Modificat la 11:36 15 Oct 2026

Meloni a subliniat că sprijinirea Ucrainei nu este o alternativă la pace, ci, dimpotrivă, este ceea ce apropie pacea. FOTO: Profimedia Imags

Într-un discurs primit cu aplauze frenetice în Senatul Italiei, Giorgia Meloni a pledat pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei, avertizând că o capitulare a acesteia nu ar aduce pacea, ci ar duce la ocuparea unei țări europene și la revenirea imperialismului de tip sovietic.

Ea a declarat că nu îi este dor de vremurile în care tancurile rusești se aflau în țările europene, explicându-le parlamentarilor de ce este necesar să continue sprijinirea Ucrainei și să împiedice capitularea acesteia, potrivit Ukrainska Pravda.

„Dacă Ucraina ar înceta mâine să se apere, Rusia ar ocupa o țară europeană și imperialismul de tip sovietic ar reveni.

Capitularea nu înseamnă pace. Înseamnă cucerire. Nu-mi lipsesc tancurile rusești care au înăbușit revoltele din Praga și Budapesta. Și nu-mi lipsește nici Zidul Berlinului”, a declarat Meloni.

Meloni a subliniat că sprijinirea Ucrainei nu este o alternativă la pace, ci, dimpotrivă, este ceea ce apropie pacea.

Meloni a declarat că nu își dorește să vadă din nou tancuri rusești înăbușind revoltele de la Praga și Budapesta sau să vadă revenirea Zidului Berlinului. Ea a semnalat că dacă cei care luptă pentru libertatea lor capitulează nu poate fi pace.

Italia, a adăugat ea, încearcă să construiască o pace justă, chiar dacă acest lucru ar însemna pierderea sprijinului politic.

Doar o pace justă, a adăugat ea, poate fi durabilă și poate garanta securitatea Europei și interesele Italiei.

În discursul său, Meloni a mai declarat că acordul SUA cu Rusia privind livrările de motorină reprezintă o decizie foarte riscantă.

Ea consideră, de asemenea, că Putin recurge la provocări în Europa pentru a distrage atenția de la situația de pe câmpul de luptă.

„Nefiind în măsură să avanseze pe front, Rusia încearcă să-i înfrângă pe ucraineni prin teroare, frig și întuneric. Atacă centrale electrice, blocuri de locuințe, spitale și autobuze.