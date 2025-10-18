Grănicerii polonezi au descoperit un tunel secret care lega Belarusul de Polonia. La ce era folosit

1 minut de citit Publicat la 23:06 18 Oct 2025 Modificat la 23:06 18 Oct 2025

Este al doilea tunel săpat sub granița dintre Polonia și Belarus descoperit anul acesta. sursa foto: Getty

Ofițerii din cadrul Unității de Grăniceri Podlaskie au descoperit vineri un tunel care făcea legătura între granița belarusă și teritoriul Poloniei.

Informația a fost confirmată de ministrul polonez de Interne și Administrație, Marcin Kierwiński, într-o postare publicată pe platforma X, scrie Euronews.

„Ofițerii Unității de Grăniceri Podlaskie au descoperit un tunel săpat sub bariera de la frontiera polono-belarusă. Tunelul începea și se termina la aproximativ 20 de metri de graniță, pe partea belarusă. Datorită sistemelor electronice avansate instalate pe barieră, frontiera polono-belarusă este eficient protejată!”, a scris ministrul Marcin Kierwiński.

Este al doilea tunel săpat sub granița dintre Polonia și Belarus descoperit anul acesta. Primul a fost găsit în zona postului de grăniceri din Narewka.

Potrivit autorităților locale, ambele tuneluri au fost detectate cu ajutorul „sistemelor electronice avansate” instalate recent în regiune.

În luna iulie, o secțiune importantă a frontierei polono-belaruse a fost modernizată, fiind dotată cu cele mai performante camere termice disponibile.

Unitatea de Grăniceri Podlaskie a mai raportat că, doar joi, au fost înregistrate peste 60 de tentative de trecere ilegală a frontierei dintre Polonia și Belarus.

Peste 26.700 de tentative de trecere ilegală a frontierei, din ianuarie

De la începutul anului 2025, grănicerii polonezi au consemnat peste 26.700 de încercări de trecere ilegală a frontierei.

Granița dintre Polonia și Belarus se află în centrul unei crize migratorii și umanitare majore, care afectează flancul estic al Uniunii Europene încă din 2021.

Guvernul de la Varșovia susține că această situație face parte dintr-o strategie mai amplă de „război hibrid”, menită să destabilizeze regiunea.

Polonia și aliații săi au acuzat în repetate rânduri regimul de la Minsk că provoacă în mod deliberat criza, aducând migranți din Orientul Mijlociu și Africa în Belarus și transportându-i apoi către granița cu Polonia.

De-a lungul anilor, Polonia a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului pentru modul în care a gestionat tentativele de trecere ilegală a frontierei, fiind acuzată că a folosit metoda „pushback” – respingerea forțată a migranților înapoi pe teritoriul belarus, fără a le permite să solicite azil.