Grecia a primit înapoi 22 de artefacte antice de la Israel și vrea și sculpturile Partenonului de la englezi

Oficialii greci și israelieni nu au dezvăluit marți cum au fost descoperite artefactele în Israel sau în ce împrejurări au fost scoase ilegal din Grecia. Foto: Profimedia Images

Israelul a dat înapoi Greciei, marți, 22 de artefacte antice care au fost scoase ilegal din țara europeană, relatează Associated Press. Colecția de artefacte care s-a întors în Grecia include o mică statuetă de bronz reprezentând o femeie și obiecte de ceramică. Atena și-a intensificat în ultimele luni campania internațională de repatriere a sculpturilor care au fost luate de la Acropole, obiectivul final fiind să obțină returnarea sculpturilor Partenonului care sunt acum expuse la British Museum în Londra.

Ministrul Culturii, Lina Mendoni, a primit artefactele de la Autoritatea de Antichități a Israelului și Amir Ganor, directorul diviziei sale de prevenire a furturilor, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Muzeul Național de Arheologie de la Atena.

„Este prima dată când Israelul înapoiează antichități Greciei, marcând începutul unei cooperări mai strânse între cele două țări pentru protejarea patrimoniului cultural. Fiecare restituire a unui obiect cultural la locul său de origine are o dimensiune simbolică și morală mai amplă”, a declarat Mendoni, potrivit AP.

Colecția de artefacte care s-a întors în Grecia include o mică statuetă de bronz reprezentând o femeie și obiecte de ceramică, printre care recipiente pentru ulei, amfore cu două toarte și cupe pentru băut, decorate cu scene mitologice și motive geometrice. Obiectele sunt datate provizoriu în perioada cuprinsă între aproximativ 700 î.Hr. și 320 î.Hr.

Atena își extinde relațiile culturale bilaterale în cadrul campaniei sale de a obține restituirea sculpturilor Partenonului. Artefactele vechi de 2.500 de ani au fost luate de la Acropole și sunt în acest moment expuse la British Museum în Londra.

Grecia, care în prezent este condusă de un guvern conservator, și Israelul și-au întărit relațiile în domeniul energiei și al apărării în ultimii ani.

În luna august, Israelul a semnat un acord în valoare de 3 miliarde de euro pentru construirea unui sistem de apărare antiaeriană în Grecia, denumit Scutul lui Ahile. Experții l-au descris drept cel mai mare acord de apărare dintre cele două țări.

Oficialii greci și israelieni nu au dezvăluit marți cum au fost descoperite artefactele în Israel sau în ce împrejurări au fost scoase ilegal din Grecia.

În cazuri anterioare, antichitățile restituite din colecții private din străinătate au fost adesea identificate ca provenind din săpături arheologice ilegale.

Pninat Yanay, ambasadorul Israelului în Grecia, a declarat că artefactele au fost recuperate în cadrul unei „anchete a autorităților din Israel cu privire la comerțul ilegal de antichități”.

Ea a adăugat: „Atât în Grecia, cât și în Israel, arheologia ocupă un loc special în viața națională. Ea ne ajută să înțelegem de unde venim și cine suntem.”