Grecia nu va mai fi așa ușor de vizitat. Mai multe insule preferate de români cer acum taxe de la turiști

Mai multe destinaţii de vacanţă preferate de români cer taxă de o zi de la vizitatori. Ce li se reproșează turiştilor.FOTO Getty Images

Mai multe insule greceşti, unde şi românii își petrec vacanţele, se simt copleșite de numărul de turiști care se opresc doar pentru o zi. Autorităţile de aici vor ca vizitatorii să plătească o taxă similară cu cea pe care o achită pasagerii navelor de croazieră la debarcare, potrivit The National Herald.

Uniunea Regională a Municipiilor din Marea Egee de Sud a decis în unanimitate să solicite o legislație care să permită autorităților municipale să impună taxe, „întotdeauna documentate și cu decizii ale consiliilor municipale, așa cum este cazul în municipalitățile europene”.

Uniunea reprezintă 19 insule din Ciclade și 15 din lanțul insulelor Dodecaneze. Municipalități precum Symi și Santorini – care primesc mii de vizitatori zilnic și nu plătesc taxă hotelieră pentru cazare – caută venituri pentru a face față presiunii asupra infrastructurii generate de numărul mare de locuitori.

Turiştii ar împovăra infrastructura

Municipalități precum Symi și Santorini, care primesc mii de vizitatori zilnici care nu înnoptează în destinații și nu plătesc taxa tranzitorie colectată de la hoteluri și cazări, atribuită municipalităților, caută resurse pentru a putea gestiona aceste fluxuri, precum și pentru a le controla.

Acest lucru se datorează faptului că vizitatorii zilnici, deși nu plătesc nicio taxă, împovărează infrastructura, inclusiv alimentarea cu apă, electricitatea, canalizarea și rețelele de gestionare a deșeurilor, ridicând cheltuielile municipalităților la niveluri pe care acestea nu le pot gestiona.

Situația este și mai gravă într-o perioadă în care costurile energiei electrice au crescut vertiginos, nu doar din cauza tarifelor mai scumpe, ci și din cauza funcționării instalațiilor de desalinizare mari consumatoare de energie pentru a rezolva problema deficitului de apă.

Solicitarea, inițial formulată de primarul orașului Symi și acum de întreaga uniune, este, de asemenea, privită pozitiv de destinațiile de pe insulele Ionice. Solicitarea a fost evaluată încă din vară de municipalitățile Paxoi și Ithaki.

Insulele greceşti, copleşite

Symi nu este singura insulă grecească care caută metode de a reglementa turismul de masă. O taxă de 20 de euro pentru pasagerii navelor de croazieră care acostează la Santorini şi Mykonos, două dintre cele mai turistice insule ale Greciei, a intrat în vigoare vara aceasta.

Santorini, una dintre cele mai vizitate destinații din lume, a impus încă din 2019 o limită zilnică de 8.000 de turiști de croazieră pentru a reduce aglomerația.

În Mykonos, autoritățile locale au înăsprit reglementările privind petrecerile ilegale pe plajă și au introdus restricții pentru drone, pentru a proteja intimitatea rezidenților și turiștilor de lux.

În insulele mici din Ciclade, precum Anafi sau Kimolos, localnicii au cerut limitarea numărului de închirieri turistice pe termen scurt (precum cele prin Airbnb), care duc la creșterea prețurilor și lipsa locuințelor pentru localnici.