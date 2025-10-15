Grecia plonjează în haos din cauza zilei de muncă de 13 ore. Sindicate: Mână liberă la abuzuri pentru patroni

1 minut de citit Publicat la 19:21 15 Oct 2025 Modificat la 19:21 15 Oct 2025

Proteste în Grecia împotriva legiferării zilei de muncă de 13 ore. Foto: Hepta

Proiectul care legiferează ziua de lucru de 13 ore aruncă Grecia în haos.

O grevă națională de 24 de ore a bulversat transportul feroviar și maritim.

Joi dimineață, când se anticipează că noua lege va trece fără probleme prin Parlament, protestatarii intenționează să se adune din nou în stradă, la Atena.

Sindicatele denunță inițiativa guvernului și spun că executivul grec legiferează hiper-exploatarea, distrugând echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

"Într-o perioadă în care grecii lucrează mai multe ore decât media la nivelul Uniunii Europene, salariile sunt insuficiente, iar șomajul este în creștere", spune Socratis Famellos, parlamentar de stânga, care s-a alăturat protestatarilor.

Actualul cabinet de centru-dreapta de la Atena a respins acuzațiile de neconstituționalitate formulate de criticii noii legi.

Conform noii legi, ziua de lucru de 13 ore se aplică în mediul privat, iar salariații nu pot fi constrânși să o accepte

Aceasta prevede limitări la ziua de lucru de 13 ore, care ar urma să se aplice doar în mediul privat.

Astfel, numărul maxim al zilelor lucrătoare de 13 ore într-un an a fost plafonat la 37,5.

Numărul maxim de ore de lucru pe săptămână, calculat ca medie pe patru luni, a fost stabilit la 48.

Legea prevede un număr de maximum 150 de ore suplimentare, bonificate cu 40%, iar săptămâna de lucru de 40 de ore va continua să fie regula.

Ziua de lucru de 13 ore ar trebui să fie voluntară, fără ca vreun angajat să fie obligat să lucreze ore suplimentare, a declarat Ministerul Muncii de la Atena.

Însă sindicatele spun că angajatorii dețin avantajul, într-o țară fără o "tradiție" a inspecțiilor la locul de muncă, și vor șantaja discreționar lucrătorii să se conformeze noilor prevederi.