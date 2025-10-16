Grecia și Egiptul au ajuns la un acord privind viitorul celei mai vechi mănăstiri ortodoxe din lume

Aflată în Egipt, Mănăstirea "Sfânta Ecaterina" este locul în care Moise a primit Cele Zece Porunci. Sursa foto: Profimedia Images

Grecia și Egiptul au ajuns la un acord privind viitorul Mănăstirii "Sfânta Ecaterina", un sit creștin istoric situat la poalele Muntelui Sinai, punând capăt unei dispute diplomatice, a anunțat joi premierul elen Kyriakos Mitsotakis, a relatat publicaţia Greek City Times.

Locul, inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO și despre care tradiția spune că este locul unde Moise a primit Cele Zece Porunci, se afla în centrul unor tensiuni generate de planurile Egiptului de a dezvolta un proiect turistic în apropiere.

Conform sursei citate, la începutul acestui an, o instanță egipteană a ordonat călugărilor greco-ortodocși să evacueze mai multe terenuri și spații de cult, invocând ocuparea ilegală a acestora.

În urma negocierilor, cele două state au convenit asupra unei înțelegeri amiabile, care urmează să fie semnată în următoarele săptămâni de conducerea mănăstirii și de autoritățile egiptene, au confirmat Mitsotakis și diplomați.

„Acordul garantează caracterul mănăstirii pentru totdeauna”, a declarat Mitsotakis în parlament, subliniind că transformarea mănăstirii sau a altor lăcașuri de cult este interzisă, au mai scris jurnaliştii de la Greek City Times.

Fondată în secolul al VI-lea, Mănăstirea "Sfânta Ecaterina" este, potrivit UNESCO, cea mai veche mănăstire creștină din lume aflată în funcțiune continuă și adăpostește una dintre cele mai importante colecții de manuscrise creștine timpurii.

Oficialii egipteni nu au comentat, deocamdată, au mai transmis jurnaliştii publicaţiei Greek City Times.