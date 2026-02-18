Grindeanu spune că PSD „nu a avut nicio contribuție” la decizia Curții Constituționale: „E foarte bine că s-a încheiat acest episod”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Sorin Grindeanu spune că PSD „nu a avut nicio contribuție” la decizia Curții Constituționale de respingere a contestației Înalte Curți privind reforma pensiilor magistraților. Șeful PSD spune că „e bine că s-a luat această decizie” și că „e foarte bine că s-a încheiat acest episod”.

„Eu mă bucur, și am spus dinainte și nu doar azi. Am spus de mai mult timp că o decizie trebuia a fi luată și e foarte bine că în sfârșit s-a luat această decizie. E un lucru bun, dar nu mă puneți să comentez că e bine, că e bună, că e rea. N-am făcut-o în nici într-un moment al carierei mele politice. N-am făcut-o nici anul trecut, când Curtea Constituțională a decis anularea a alegerilor. N-am spus că e bine, că e rău. Am respectat deciziile Curții Constituționale”, a spus șeful PSD, la Digi24.

Întrebat dacă PSD a avut vreo contribuție la decizia judecătorilor constituționali, Grindeanu a declarat: „Nu. Tocmai de aceea vă și spun, dar n-a avut nimeni. Judecătorii au decis și de aceea cred că e foarte bine. S-au întrunit toate condițiile ca să dea o decizie și foarte bine că au dat-o”.

„O să vedem, o să vedem. Deocamdată, azi, e foarte bine că s-a încheiat acest episod. Românii aveau nevoie de asta, pentru că exista un dezechilibru în societate și românii aveau nevoie de asta și nu e prima oară când spun acest lucru. O să vedem dacă lucrurile acestea vor duce la, să spunem, un conflict. Sper să nu”, a mai spus Sorin Grindeanu cu privire la conflictul dintre guvern și sistemul de justiție.

Grindeanu a transmis un mesaj în timp ce CCR era în ședință

Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că reforma pensiilor speciale ale magistraților este constituțională, ceea ce înseamnă că aceste pensii pot fi tăiate.

Decizia s-a luat cu o majoritate de 6 la 3, după ce judecătorul Mihai Busuioc (numit de PSD) și-a schimbat votul. Pentru neconstituționalitatea legii au votat judecătorii Stan, Licu și Deliorga (numiți de PSD).

Grindeanu a transmis un mesaj chiar în timpul ședinței CCR pe pensiile speciale. „Sper că astăzi vom avea o decizie definitivă la Curtea Constituțională a României în subiectul pensiilor speciale.”, a scris el.

„Este o temă care ne-a costat extrem de mult, atât ca țară, cât și ca societate. Asumarea unei decizii clare este necesară, pentru că românii asta așteaptă de la instituțiile fundamentale ale statului. Sunt convins că, în final, înțelepciunea va avea câștig de cauză”.

Potrivit legii adoptate anul trecut prin asumarea răspunderii, vârsta de pensionare pentru magistrați crește la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Măsurile nu se vor aplica retroactiv, ci pentru magistrații care vor ieși la pensie după promulgarea legii.