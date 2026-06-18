Guardian: Taiwanezii de rând au început să învețe să piloteze drone, de frica unui război cu China

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Taiwanezi de rând, mai tineri sau mai bătrâni, au început să participe la cursuri pentru a învăța cum să piloteze drone, în contextul în care amenințarea Chinei devine din ce în ce mai palpabilă, scrie The Guardian.

Într-o cameră mică și aglomerată din Taipei, capitala taiwaneză, Pan Chien-chin încearcă să-și mențină drona stabilă în aer. Se imaginează pilotând un avion în timp ce împinge cu delicatețe stick-urile manetei pentru a ghida dispozitivul care seamănă cu o insectă prin aer.

În spate încep să se audă urale când Pan, care nu a mai pilotat nicio dronă până acum, o direcționează în jurul unui traseu în formă dreptunghiulară, marcat cu jaloane, fără să o prăbușească.

În jurul lui mai sunt alți aproximativ 20 de colegi cursanți, toți pregătindu-se pentru același lucru – fac parte din primul program civil de apărare cu drone al Taiwanului.

„Războiul din Ucraina a schimbat cu adevărat felul în care sunt folosite dronele”, spune Pan, în vârstă de 48 de ani. El este angajat la o companie alimentară.

„Învăț ceva nou, ceva ce pot folosi dacă ar fi nevoie într-o bună zi”, a adăugat el.

Taiwanul vrea să învețe lecțiile Ucrainei

Programul cu totul nou a fost lansat în luna mai și reprezintă un alt element al mișcării de apărare civilă din Taiwan, care se străduiește să învețe lecțiile date de Ucraina, acolo unde dronele joacă un rol tot mai important în respingerea invaziei rusești care a început în 2022.

În Taiwan are loc un boom al programelor de ajutor de urgență, pe toată insula – mai mult de 30 de organizații locale conduse de voluntari în domeniul apărării civile sunt acum active.

Tang Tsung-yi, purtător de cuvânt la Academia Kuma, ONG-ul de apărare civilă care organizează cursurile, spune că acest curs ajută piloții de drone începători să înțeleagă capacitățile dronelor pe câmpul de luptă.

Cursul a apărut ca parte a unui efort mai larg de îmbunătățire a „alfabetizării” tehnologice în domeniul dronelor pentru oamenii din Taiwan, insula autoguvernată democratic pe care regimul de la Beijing o amenință militar de mai mult timp.

Numărul înregistrărilor de drone a depășit 39.000 în decembrie anul trecut, conform Administrației de Aviație Civilă a Taiwanului. Organizația a scăzut vârsta minimă pentru înregistrări la 14, în 2024.

Unele licee din Taipei au început deja să organizeze tabere de vară pentru a-i învăța pe elevi cum să asambleze drone de la zero și cum să folosească pentru operațiuni de căutare și salvare.

Sesiunile de la cursurile de pilotaj-drone de la Academia Kuma sunt deja închise după ce toate locurile s-au ocupat până în august. În jur de 75 de oameni pot fi instruiți în fiecare lună.

Sâmbătă după-amiază, când Pan a participat la prima sa lecție, grupul care i s-a alăturat la cursuri era foarte divers – doi adolescenți și adulți cu vârste între 30 și 60 de ani. Mai mult de jumătate dintre participanți sunt femei.

Karren Wang, pensionară de 65 de ani, spune că pilotarea dronelor ar putea fi una dintre cele mai bune moduri de a contribui la rezolvarea unei potențiale crize, la vârsta ei.

Vorbind după curs, ea și-a evaluat prima încercare de a pilota o dronă ca fiind „nu atât de rea”, grație unei atmosfere de susținere în grup.

„Chiar și dacă ai prăbușit drona teribil, tot ți se va spune - «Ai făcut o treabă bună!»”.

Voluntarii se pregătesc intens de un posibil război

Cei cinci participanți care au dat declarații pentru Guardian au făcut toți parte din diverse instrucții organizate de organizații locale de apărare civilă, inclusiv pentru primul ajutor de urgență și pentru evacuarea răniților.

Cu abilități în domeniul dronelor adăugate la lista de competențe, organizațiile de apărare civilă se stabilesc într-un domeniu văzut ca fiind tot mai important pentru securitatea Taiwanului.

Într-un scenariu de invazie chinezească, sistemele fără pilot ar putea fi foarte utile în supravegherea frontului în contextul în care Taiwanul are un teren muntos.

În Ucraina, operatorii de drone își folosesc dispozitivele pentru misiuni de atac în fiecare zi. Oficialii militari estimează că dronele sunt responsabile pentru 60% dintre cazurile de ucideri și răniri ale rușilor pe front.

Principalul scop nu este să înarmăm civilii, spune Tang, dar oamenii „pot să se schimbe de la a fi doar o apărare pasivă, precum adăpostirea, până la a juca un rol mai activ în observarea riscurilor și distribuirea informațiilor”.

„Poate că nu sunt un soldat, dar dacă o invazie chinezească va începe aici, ca cetățean aș vrea să pot ajuta în vreun fel”, spune un participant anonim care lucrează la o companie din domeniul apărării cu legături cu guvernul taiwanez.

Cu o greutate mai mică de 100 de grame, dronele din clasa folosită de voluntari sunt produse 100% în Taiwan, fără sisteme GPS sau de conducere autonomă.

Motivul este simplu – operatorii trebuie să învețe să piloteze dronele cu ajutorul vederii și să-și antreneze reflexele manuale în războiul modern, de vreme ce dronele comerciale automate pot să fie bruiate electronic.

Folosirea acestui tip de drone se aliniază și eforturilor recente ale Taiwanului de a construi un lanț de aprovizionare pentru drone neinfluențat de China. Totuși, un buget special de apărare adoptat recent de parlamentul taiwanez dominat de opoziție (pro-Beijing; Kuomintang), a eliminat finanțarea pentru producția internă de drone.

Taiwan produce local unele dintre armele sale, însă rămâne puternic dependent de exporturile americane pentru majoritatea sistemelor de apărare.

Donald Trump încă nu a aprobat un pachet de înarmare de 14 miliarde de dolari pentru Taiwan, asta după ce s-a întâlnit cu dictatorul chinez, Xi Jinping, la Beijing, luna trecută.

Pentru cetățenii taiwanezi, precum Pan, clivajele politice interne și incertitudinea tot mai mare în relațiile SUA-Taiwan le consolidează dorința de a lua parte la activități de apărare civilă.

„Nu putem schimba lumea înconjurătoare, așa că singurul lucru pe care-l putem face este să ne pregătim cât de bine putem”, a spus Pan.