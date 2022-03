Guvernator rus, înfruntat de rudele soldaților trimiși în Ucraina: ”Sunt carne de tun”

Discuțiile dintre guvernator și cetățeni au fost filmate și distribuite pe intermet. Filmările, postate pentru prima dată de Radio Europa Liberă (RFE) luni, au arătat un schimb aprins de replici între Serghei Tsivilyov, guvernatorul regiunii Kemerovo, și oamenii din orașul Novokuznetsk.

”Au mințit pe toată lumea, i-au înșelat pe toți... De ce i-ai trimis acolo?” îl întreabă o femeie pe Tsivilyov, spunând că soldații credeau că merg la exerciții militare în Belarus.

”Nu și-au cunoscut obiectivul... Au fost trimiși drept carne de tun”, adaugă femeia, potrivit The Guardian.

THREAD on some OSINT methods we used to establish that Kemerovo Governor Sergei Tsivilyov was speaking at an OMON riot-police base in Novokuznetsk when locals accused the gov of "deceiving" young Russian men deployed in Ukraine invasion.#Ukraine️ #Irpin #UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/f89eaEiFpL