Guvernatorul Bundesbank insistă că aurul Germaniei e în siguranţă la New York, după ce experţii au recomandat retragerile

Şeful băncii centrale a Germaniei (Bundesbank) nu vede niciun motiv pentru ca rezervele de aur ale Germaniei să fie repatriate de la Rezerva Federală a Statelor Unite, notează Agerpres. Reacţia lui vine după ce Emanuel Mönch, un economist de renume și fost șef de cercetare la Bundesbank, a cerut ca aurul să fie adus acasă, spunând că este prea „riscant” pentru a fi păstrat în SUA sub actuala administrație.

"Nu am nicio îndoială că aurul nostru este depozitat în siguranţă la sediul Fed din New York", a declarat miercuri preşedintele Bundesbank, Joachim Nagel într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Poziţia agresivă a preşedintelui american Donald Trump faţă de ţările europene în disputa privind Groenlanda a stârnit o dezbatere cu privire la cât de sigure sunt rezervele de aur ale Germaniei depozitate la New York.

Preşedinta comisiei de apărare din Parlamentul European, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a cerut recent Guvernului german să readucă aurul acasă. "Într-o perioadă de incertitudine globală crescândă şi sub politica americană imprevizibilă a preşedintelui Trump, nu mai este acceptabil ca aproximativ 37% din rezervele de aur ale Germaniei, peste 1.230 de tone, să fie depozitate în seifurile Rezervei Federale din New York", a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann pentru revista Spiegel.

Cât aur are Germania în SUA

Germania deţine a doua cea mai mare rezervă de aur din lume, după SUA, însumând aproximativ 3.352 de tone la sfârşitul anului 2024.

Potrivit Bundesbank, mai mult de jumătate din rezerva de aur a Germaniei este stocată în seifurile băncii centrale din Frankfurt, restul fiind împărţit între sediul Fed de la New York şi Banca Angliei din Londra.

Nagel a menţionat că Bundesbank efectuează periodic un audit al stocurilor de aur pe care le deţine, subliniind că 300 de tone au fost transferate înapoi la Frankfurt, de la New York, acum 10 ani.