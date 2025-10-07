Guvernul bavarez a reacţionat rapid după ce drone străine au survolat aeroportul din Munchen. Puteri noi oferite poliţiştilor

Aeroportul din München s-a închis după ce mai multe drone au fost observate în apropiere. Foto: Getty Images

Guvernul din Bavaria a aprobat, marţi, un proiect de act normativ care le va permite poliţiştilor să tragă asupra dronelor, după ce săptămâna trecută operaţiunile aeroportului din München au fost perturbate de apariţii misterioase de drone.

Deşi doborârea acestora cu ajutorul armelor de foc este dificilă sub aspect tehnic, guvernul bavarez a aprobat acum un proiect de act normativ care le va da poliţiştilor dreptul să procedeze astfel în situaţiile când consideră necesar. Pentru a intra în vigoare, proiectul mai are nevoie doar de votul favorabil al parlamentului landului Bavaria, conform Agerpres.

"Nu este cazul să intrăm în panică, dar este nevoie de mai multă prudenţă", a indicat premierul bavarez, Markus Söder. "Concluzia este că trebuie să le doborâm în loc să aşteptăm", a adăugat el, argumentând că poliţia trebuie să poată neutraliza dronele pentru a proteja populaţia.

"Trebuie de asemenea să fim capabili să ne înarmăm propriile noastre drone", a mai susţinut premierul bavarez.

Noi prerogative pentru poliţişti

Proiectul de lege aprobat de guvernul său include noi prerogative oferite poliţiei pentru combaterea dronelor şi crearea unui centru de apărare în acest scop. Acest centru va fi la Erding (în apropierea aeroportului din München), unde armata germană deja cooperează cu companii tehnologice bavareze.

Iniţiativa landului Bavaria ar putea fi preluată la nivel federal în Germania. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, şi-a anunţat recent intenţia de creare a unui centru comun de apărare împotriva dronelor.

Merz acuză Rusia

Cancelarul Germaniei suspectează că Moscova se află în spatele majorității dronelor observate în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München.

„Bănuim că o parte semnificativă este probabil controlată de Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de unde provine, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz la televiziunea publică duminică seară.

Drone au fost observate în jurul aeroportului din München în ultimele zile, forțând autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.