Merz a arătat cu degetul spre Moscova după ce drone străine au survolat aeroportul din Munchen: "Sunt tentative de spionaj"

17 zboruri au fost anulate la Munchen, iar 3.000 de pasageri au rămas blocați din cauza dronelor observate. Sursa foto: captură video YouTube/Velocity

Cancelarul Germaniei suspectează că Moscova se află în spatele majorității dronelor observate în spațiul aerian german în ultimele zile, care au forțat închiderea temporară a aeroportului din München, potrivit Politico.

„Bănuim că o parte semnificativă este probabil controlată de Rusia. Dar investigăm problema și, indiferent de unde provine, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității noastre”, a declarat Merz la televiziunea publică duminică seară.

Drone au fost observate în jurul aeroportului din München în ultimele zile, forțând autoritățile să închidă pistele și să anuleze zborurile. Anulările au blocat mii de călători, mulți dintre ei participând la Oktoberfest.

Comparaţii cu Războiul Rece

Observațiile au avut loc pe fondul unui val de perturbări legate de drone care afectează spațiul aerian european. Liderii europeni au dat vina pe Kremlin pentru încălcări ale spațiului aerian danez, estonian, norvegian, românesc și polonez în incidente separate din ultimele săptămâni.

Merz a comparat încălcările recente cu incursiunile în spațiul aerian european din timpul Războiului Rece, dar aceste incidente, a adăugat el, nu s-au produs la fel de „frecvent ca în ultimele săptămâni”.

„Acestea sunt tentative de spionaj”, a spus Merz. „Sunt, de asemenea, încercări de a tulbura publicul. Știm că trebuie să facem ceva în această privință. Vom face acest lucru, dar o vom face cu calm și cu simțul proporției.”

Liderii europeni au dezbătut săptămâna trecută o propunere a Comisiei Europene de a construi un așa-numit „zid al dronelor” de-a lungul flancului estic al blocului comunitar. Cu toate acestea, statele membre mari, inclusiv Germania și Franța, sunt reticente în a ceda astfel de chestiuni legate de apărare către UE, preferând să mențină statele-națiune și NATO la conducere.

„Ne confruntăm cu o amenințare de o amploare nemaivăzută în ultimii ani”, a declarat Merz. „Lucrăm intens, inclusiv în cadrul Uniunii Europene și NATO, pentru a lua decizii privind modul de contracarare a acestei amenințări.”

Merz a spus că nu există dovezi că vreuna dintre dronele observate până acum ar fi purtat arme. O minoritate a incidentelor, a adăugat el, au implicat persoane din Germania care construiau drone în mod privat, într-un fel de infracțiune de tip „copiere”.

Zaharova a râs de Germania

Purtătoarea de cuvânt al Ministerului rus de Externe a ridiculizat afirmația lui Merz conform căreia Moscova se află probabil în spatele majorității observărilor de drone din Germania și dincolo de aceasta.

„Berlinul încă nu a aflat ce s-a întâmplat cu conductele Nord Stream și încă nu știe cine le-a aruncat în aer”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt, Maria Zakharova. „Se pare că nu vor ajunge să se ocupe de drone decât în ​​secolul următor".