Aeroportul din München a fost închis din nou după o nouă alertă cu drone. Mii de pasageri au fost afectați

17 zboruri au fost anulate, iar 3.000 de pasageri au rămas blocați din cauza dronelor observate. Sursa foto: captură video YouTube/Velocity

Aeroportul din München a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri spre sâmbătă, în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunțând "amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării", relatează AFP, conform Agerpres. După primul incident cu drone suspecte, premierul landului german Bavaria a cerut schimbarea legislației pentru a permite forțelor de poliție să doboare drone. "Poliția noastră trebuie să poată doborî imediat dronele", a declarat Markus Söder.

Jurnaliştii de la The Kyiv Independent au scris că mai multe drone neidentificate au fost observate din nou deasupra unor aeroporturi europene târziu în seara zilei de 3 octombrie, provocând perturbarea zborurilor și declanșând noi anchete din partea poliției. Autoritățile de la Aeroportul Internațional din München au suspendat operațiunile de zbor la scurt timp după ora 21:30, ora locală, după ce mai multe drone au fost observate în apropierea aeroportului — pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, se arată într-un comunicat al aeroportului.

Aproape 35 de zboruri care urmau să sosească pe pistele Aeroportului Internațional din München au fost deviate sau anulate din cauza apariției dronelor, au declarat oficialii, în timp ce 46 de decolări au fost amânate până pe 4 octombrie. În total, 6.500 de pasageri au fost afectați de aceste perturbări, au anunțat reprezentanții aeroportului.

Autoritățile au demarat o anchetă și încearcă să stabilească tipul și originea dronelor.

Aceste tipuri de incidente sunt în creștere în Europa, membrii UE suspectând Rusia că se află în spatele acestor survoluri ale unor zone sensibile.

În urma unui prim incident din noaptea precedentă, Serviciul german de siguranță a aeriană (DFS) a "redus și suspendat preventiv operațiunile de zbor pe aeroportul din München până la o nouă notificare din cauza observării neconfirmate de drone" în acest stadiu, a declarat aeroportul bavarez pe site-ul său web.

Al doilea cel mai aglomerat aeroport din Germania, aeroportul din München, este cel mai important din UE care este obligat să-și suspende operațiunile, în urma unor incidente similare la Copenhaga și Oslo.

Mai multe țări, între care România, care a suferit de asemenea o încălcare a spațiului aerian, precum și Estonia, țară la granița cu Rusia unde NATO a interceptat trei avioane de vânătoare rusești luna trecută, au acuzat Moscova de aceste survoluri cu drone.