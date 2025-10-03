"Poliția trebuie să poată doborî dronele imediat". Premierul bavarez a răbufnit, după ce aparatele au blocat aeroportul din Munchen

2 minute de citit Publicat la 17:31 03 Oct 2025 Modificat la 17:31 03 Oct 2025

Dronele neidentificate au blocat aeroportul din Munchen. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Premierul landului german Bavaria a cerut, vineri, schimbarea legislației pentru a permite forțelor de poliție să doboare drone, după incidentul din noaptea de joi spre vineri, în urma căruia a fost afectat aeroportul din Munchen, scrie The Guardian.

„Poliția noastră trebuie să poată doborî imediat dronele”, a declarat Markus Söder.

Acest politician, lider al CSU, a adăugat că problema va fi discutată în cadrul ședinței de marți a cabinetului bavarez și că va fi accelerată elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea corespunzătoare a reglementărilor.

„Infrastructura noastră trebuie să rămână funcțională în permanență. Avem nevoie de suveranitate asupra spațiului nostru aerian”, a conchis el.

Miniștrii UE discută în weekend incidentele cu drone atribuite Rusiei

Amenințările reprezentate de dronele neidentificate ce zboară în apropierea unor obiective sensibile din Europa vor fi discutate la summitul miniștrilor de Interne ai Uniunii, care are loc în acest weekend la Munchen, a anunțat vineri ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt.

Summit-ul fusese inițial dedicat migrației, dar acum va acoperi și amenințările reprezentate de drone.

Se așteaptă ca Magnus Brunner, comisarul UE pentru Afaceri Interne și Migrație, să participe la întâlnire.

Dobrindt a declarat că în cadrul evenimentului vor fi abordate detectarea dronelor și planurile de apărare ale UE, care sunt pregătite împreună cu Comisia Europeană.

„Ne aflăm într-o cursă între amenințarea reprezentată de drone și (nevoia unor mijloace de) apărare împotriva dronelor. Vrem și trebuie să o câștigăm”, a spus el.

Legat de incidentul din Munchen, ministrul a precizat că prima dronă neidentificată deasupra aeroportului din oraș a fost semnalată joi seară, în jurul orei 21:15.

Au urmat alte rapoarte care semnalau drone în zona restricționată din jurul aeroportului.

Ministru german: Dronele cu aripă fixă, potențial mai periculoase

Dobrindt a spus că „nu este încă posibil” să se determine câte drone au fost implicate, cine le-a operat și care a fost motivația din spatele acestei acțiuni.

În ultimele săptămâni, au fost raportate și alte apariții de drone deasupra Germaniei, în special în Schleswig-Holstein.

Între aparatele raportate se s-au numărat quadrocoptere și aparate cu aripă fixă, acestea din urmă reprezentând un pericol mai mare, potrivit ministrului.

„Este clar că aparițiile de drone sunt în creștere, inclusiv deasupra infrastructurilor critice”, a concluzionat el, anunțând că

va insista pentru modificarea legilor aviatice, astfel încât să se poată lua măsuri militare împotriva dronelor, pentru eliminarea pericolelor potențiale.

Ce s-a întâmplat la Munchen în noaptea de joi spre vineri

Aeroportul din München a fost închis, în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea spațiului său aerian.

Cel puțin 17 curse au fost blocate, afectând aproape 3.000 de pasageri.

„Au fost instalate paturi pliante, iar călătorilor li s-au oferit pături, băuturi și gustări”, au anunțat autoritățile aeroportuare.

Alte 15 zboruri au fost deviate spre orașe din apropiere, a precizat conducerea aeroportului.

Pentru că era întuneric, autoritățile nu au putut confirma tipul, dimensiunea sau proveniența dronelor, a declarat pentru ziarul Bild purtătorul de cuvânt al Poliției Federale, Stefan Bayer.

Potrivit polițiștilor, primele semnalări au avut loc la ora locală 21:30.

Putin râde de reacțiile europenilor la dronele suspecte

Noul incident vine pe fondul unor multiple alerte cu drone în Uniunea Europeană.

Săptămâna aceasta, liderii europeni s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta pe această temă, după ce 20 de drone rusești au intrat în Polonia, iar trei avioane MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei.

De asemenea, aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost închise recent după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea pistelor și a zonelor militare.

Deși suspiciunile se îndreaptă spre Moscova, Rusia a negat orice implicare

Președintele Vladimir Putin a ironizat acuzațiile în timpul unui summit la Soci:

„Nu voi mai face asta. Nu o să mai fac nici cu Franța, nici cu Danemarca,”, a spus el, râzând.