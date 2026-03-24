Rusia vrea să interzica smartphone-urile și tabletele la copii. ”Nu este normal să aibă smartphone la trei ani”

1 minut de citit Publicat la 16:29 24 Mar 2026 Modificat la 16:33 24 Mar 2026

Guvernul rus discută interzicerea utilizării telefoanelor mobile de către copii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Guvernul rus discută introducerea unei limite de vârstă pentru utilizarea telefoanelor mobile de către copii, scrie The Moscow Times.

Informația a fost confirmată de ministrul rus al Educației, Serghei Kravțov.

Ministrul a spus că "este anormal ca unui copil de trei ani să i se dea pe mână un smartphone sau o tabletă pentru a nu-și distrage părinții".

Kravțov susține că acest comportament are un impact negativ asupra dezvoltării psihologice a copilului și poate duce ulterior la un comportament deviant.

"Prin urmare, este necesară stabilirea unei anumite vârstă la care un copil poate utiliza un telefon mobil", adaugă el, recunoscând că "problema este complexă".

Ministrul mai spune că implicarea excesivă a copiilor în lumea virtuală împiedică dezvoltarea funcțiilor psihologice cheie.

El a detaliat că Ministerul rus al Educației discută despre restricții pentru grupele de vârstă mai mici, dar nu a fost luată o decizie finală.

Autoritățile din Rusia au decis anterior utilizarea telefoanelor mobile în sălile de clasă.

Legea corespunzătoare, promulgată de președintele Vladimir Putin în decembrie 2023, interzice folosirea acestor dispozitive în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor de urgență, care implică o amenințare la adresa vieții sau sănătății.

Rusia intră într-o nouă eră a izolării digitale

Rusia riscă să devină tot mai izolată digital, după ce companiile occidentale de tehnologie și autoritățile de la Moscova au început, prin demersuri separate, să restrângă accesul populației și instituțiilor la internetul global.

În timp ce serviciile occidentale sunt blocate sau limitate, iar platforme precum Telegram riscă să putea fi închise în Rusia, țara alunecă spre un model de izolare online comparabil cu cel din Coreea de Nord, avertizează experții citați de Politico.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat o lege care obligă operatorii de telecomunicații să blocheze accesul la internet mobil și fix la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB), succesorul KGB.

La scurt timp după intrarea în vigoare a legii, pe 3 martie, locuitorii Moscovei au semnalat probleme generalizate cu internetul mobil, cu apelurile și mesajele text la toți operatorii majori, timp de mai multe zile.

Întreruperile au afectat serviciile mobile și Wi-Fi inclusiv în Duma de Stat.

În aprilie, este de așteptat ca administrația rusă să își intensifice campania împotriva Telegram, una dintre cele mai populare platforme de mesagerie din Rusia și care, în lipsa alternativelor, a devenit un hub pentru știri, afaceri și divertisment.

Se estimează că autoritățile ar putea chiar bloca complet platforma creată de Pavel Durov.