Guvernul Giorgiei Meloni trimite Ucrainei, în secret, interceptoare SAMP/T și Aster 30, și radare care să detecteze atacurile Rusiei

Patru baterii SAMP/T NG vor fi vândute Ucrainei cu finanțare din împrumuturile UE. Este vorba despre cea mai nouă versiune a sistemului, cu performanțe comparabile sau chiar superioare celor ale sistemelor americane Patriot. Foto: Profimedia Images

Guvernul Italiei ajută Ucraina cu un număr tot mai mare de echipamente militare și non-militare. Deși guvernul de la Roma prezintă public doar livrările de echipamente civile, precum generatoare electrice, menite să ajute populația ucraineană să treacă prin întunericul și frigul iernii, în realitate, guvernul Giorgiei Meloni a decis deja de câteva săptămâni să trimită un pachet consistent de ajutor militar defensiv, ale cărui detalii au fost stabilite și care urmează să fie oficializat în curând prin cel de-al 13-lea „decret de ajutor” pentru Ucraina, relatează La Reppublica. Lui Volodimir Zelenski i s-a promis că acesta va deveni operațional până în octombrie. Este vorba despre armament de ultimă generație, menit să formeze un scut împotriva valurilor de proiectile rusești.

Pachetul include noi baterii antiaeriene SAMP/T în versiunea NG, capabile să doboare rachete balistice, interceptoare Aster 30 și radare care să detecteze atacurile Rusiei. Ajutorul este rezultatul unui acord încheiat în iulie între Emmanuel Macron și Giorgia Meloni, facilitat și de relația foarte bună dintre ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, și prim-ministrul francez, Sebastien Lecornu, fostul său omolog de la apărare.

Toate sunt sisteme defensive, fără capacități ofensive, produse în comun de cele două țări.

Un plan ambițios

Ucraina dispune deja de două baterii SAMP/T donate de guvernele italian și francez, dintre care una integral italiană, iar sistemele au avut rezultate foarte bune. Pe unul dintre lansatoare au fost fotografiate siluetele țintelor rusești distruse, pictate pe carcasă: două avioane de luptă Suhoi, o rachetă hipersonică, zeci de drone și rachete de croazieră.

Din vara anului 2025, sistemele au rămas, însă, fără muniție, după ce Franța și Italia au încetat să mai livreze interceptoare Aster 30, deoarece stocurile naționale ajunseseră la un nivel minim. Între timp, ritmul de producție a crescut, iar cele două țări vor să reia livrările în cantități mari.

Planul este ambițios și are mai multe componente, tocmai pentru ca Ucraina să primească ajutor cât mai repede. Zelenski a vorbit despre el în urmă cu trei zile și a oferit noi detalii, iar Repubblica spune că a obținut confirmări privind rolul guvernului italian.

Patru baterii SAMP/T NG vor fi vândute Ucrainei cu finanțare din împrumuturile UE. Este vorba despre cea mai nouă versiune a sistemului, cu performanțe comparabile sau chiar superioare celor ale sistemelor americane Patriot.

Cele patru baterii vor fi însoțite de șapte radare cu rază mare de detectare: șase produse de compania franceză Thales și unul de compania italiană Leonardo.

În plus, Franța și Italia vor autoriza producția interceptoarelor Aster 30 N1BT în Ucraina, astfel încât țara să devină independentă în domeniul apărării antirachetă. Zelenski susține că aceste contracte vor fi semnate până în septembrie.

Pentru că atacurile rusești provoacă zilnic pagube grave orașelor ucrainene, Ucraina are nevoie urgentă de armament care să poată fi folosit imediat.

Italia va trimite până în octombrie un lot de interceptoare Aster 30 luate direct din depozitele propriilor forțe armate. Acestea vor fi folosite de bateriile deja aflate în Ucraina și de alte două sisteme pe care Franța le va trimite în avans, luându-le temporar din dotarea propriei armate. Parisul le va înlocui ulterior cu noile versiuni antirachetă pe măsură ce acestea vor ieși de pe liniile de producție.

Toate echipamentele, inclusiv cele nou fabricate, ar trebui să ajungă în Ucraina până în 2027.

Eliminarea dependenței de Patriot

În acest fel, scutul antiaerian al Ucrainei nu va mai depinde doar de sistemele Patriot americane, pe care Casa Albă fie refuză să le livreze, fie le furnizează în cantități limitate. Ucraina ar urma să dispună și de o barieră antiaeriană franco-italiană formată din șase baterii SAMP/T.

Valoarea totală a operațiunii ar urma să se apropie de trei miliarde de euro și va fi acoperită din fondurile europene din împrumutul european special pentru Ucraina, a cărui refinanțare a fost confirmată în urmă cu două zile.

Planul ar urma să protejeze numeroși civili de bombardamente, să întărească lupta împotriva invadatorilor ruși și să creeze locuri de muncă în industria italiană.

Există și o miză tehnologică. Sistemele vor putea fi testate în condiții reale de luptă, fiind vorba despre singurul scut antirachetă european și unul dintre pilonii proiectului Michelangelo Dome.

Principala componentă a celui de-al 13-lea decret de ajutor va fi, așadar, transferul interceptoarelor Aster 30 din arsenalele italiene, acordarea licenței pentru producerea lor la Kiev și vânzarea radarului Kronos și a componentelor fabricate în Italia pentru cele patru baterii SAMP/T.

Folosirea formulei unui decret îi oferă guvernului italian două avantaje.

Primul este procedural: permite ocolirea procesului obișnuit de autorizare a exporturilor de armament, care este de regulă extrem de lent.

Al doilea este politic: întregul pachet rămâne secret. La fel s-a întâmplat cu toate decretele privind ajutorul pentru Ucraina adoptate din 2022, care sunt prezentate comisiei parlamentare Copasir, dar ale căror detalii rămân secretizate.

În acest fel, guvernul evită un conflict cu Liga, partid care se opune ajutorului militar pentru Ucraina, și limitează eventualele efecte politice într-o perioadă de campanie electorală.

Pe lângă menținerea unității coaliției, Giorgia Meloni trebuie să țină cont și de concurența venită din dreapta din partea generalului Roberto Vannacci, care contestă și mai vehement sprijinul acordat Ucrainei.

Pe plan internațional, poziția Giorgiei Meloni este o excepție. Ceilalți lideri europeni nu își ascund contribuția la rezistența împotriva invadatorilor ruși. Meloni oferă acest sprijin în tăcere, preocupată să nu destabilizeze o coaliție profund divizată în privința politicii externe.