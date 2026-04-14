Guvernul spaniol vrea să acorde statut legal pentru 500.000 de imigranți fără acte. Cine poate aplica

Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să dovedească faptul că au locuit deja timp de cinci luni în Spania. Foto: Getty Images

Guvernul de la Madrid a adoptat o măsură care prevede acordarea statului legal unui număr de 500.000 de imigranți fără acte. Aceștia pot primi permis de ședere de un an, ceea ce va permite să fie integrați oficial pe piața muncii. În timp ce premierul Pedro Sanchez a spus că măsura e și o necesitate economică pentru Spania, cât și una de „justiție socială”, Opoziția susține că a subevaluat puternic cât de mulți migranți vor beneficia de această măsură pe care o consideră „revoltătoare”, relatează BBC.

Într-o scrisoare adresată spaniolilor, publicată pe rețelele sociale, premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a spus că acordarea în masă a statului legal urmărește „recunoașterea realității a aproape jumătate de milion de oameni care fac deja parte din viața noastră de zi cu zi”.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país.



Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

„Recunoaștem drepturi, dar cerem în același timp și obligații. Cei care fac deja parte din viața noastră de zi cu zi să o facă în condiții de egalitate, contribuind la susținerea țării noastre și a modelului nostru de conviețuire. Astăzi, din nou, mă simt mândru că sunt spaniol”, a scris Sánchez pe rețeaua X.

Opoziția conservatoare, Partidul Popular (PP), a promis că va încerca să blocheze măsura, susținând că aceasta recompensează migrația ilegală și ar putea încuraja alte persoane să vină ilegal în Spania.

Cine poate aplica pentru permisul de ședere

Planul guvernului prevede acordarea unui permis de ședere de un an, care poate fi reînnoit. Pentru a fi eligibili, solicitanții trebuie să dovedească faptul că au locuit deja timp de cinci luni în Spania și să aibă cazier curat. Doritorii pot depune cereri între 16 aprilie și sfârșitul lunii iunie.

Sánchez a afirmat că migranții contribuie la „construirea Spaniei bogate, deschise și diverse care suntem și la care aspirăm”.

Prim-ministrul a subliniat că acești migranți sunt necesari pentru a susține economia și serviciile publice într-o țară cu o populație îmbătrânită.

De asemenea, a spus că este o decizie corectă pentru o națiune care, în trecut, a avut mulți cetățeni plecați în străinătate în căutarea unor oportunități mai bune.

Think-thank-ul Funcas estimează că în Spania există aproximativ 840.000 de migranți fără acte, majoritatea provenind din America Latină.

„Această măsură va ajuta foarte mulți oameni, oferindu-le acces la muncă și la o calitate mai bună a vieții. Înseamnă, de asemenea, mai mulți bani pentru statul spaniol și mai mulți lucrători disponibili legal pentru angajatori”, a declarat Ricardo, un designer grafic bolivian care nu a reușit să își mențină un loc de muncă stabil pentru că nu are forme legale și care intenționează să aplice pentru permisul de ședere.

Opoziția susține că un milion de migranți ar putea aplica pentru permis

Opoziția a afirmat că estimările guvernului sunt greșite și că aproximativ un milion de migranți ar putea aplica pentru acest program, PP calificând planul drept „revoltător”.

Biserica Catolică, în schimb, a susținut legislația propusă de guvern.

Măsura vine într-un context în care multe dintre statele europene vecine ale Spaniei înăspresc controalele privind imigrația.

Atât guvernele socialiste, cât și cele ale PP au aplicat în trecut amnistii pentru migranți. Cea mai recentă a avut loc în 2005, când 577.000 de persoane au primit drept de rezidență sub un guvern socialist.