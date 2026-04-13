Sanchez sfidează presiunile lui Trump și merge din nou la Beijing. Spania vrea să reducă un deficit comercial de 50 de miliarde de USD

Publicat la 14:39 13 Apr 2026

Pedro Sanchez începe luni a patra vizită în China în tot atâția ani, o mișcare care îl plasează din nou în colimatorul lui Donald Trump și subliniază hotărârea premierului spaniol de a-și urma propria cale în politica externă, scrie Agerpres.

Madridul tratează Beijingul ca pe un aliat strategic, nu ca pe un rival economic și geopolitic – o abordare diametral opusă celei a Washingtonului. Vizita vine în contextul în care Trump a criticat dur Spania pentru că nu a permis armatei americane să utilizeze spațiul său aerian în operațiunile împotriva Iranului și pentru investițiile sale considerate insuficiente în apărare.

În martie, președintele american amenința că vrea să rupă toate legăturile comerciale cu Madridul și avertiza că-i va pedepsi pe aliații NATO care nu au cooperat în protejarea Strâmtorii Ormuz.

Sanchez s-a distanțat vizibil de aliații europeni, poziționându-se ca unul dintre cei mai vocali critici europeni ai campaniilor militare americane și israeliene. Această abordare îi aduce capital politic intern, dar îngrijorează mediul de afaceri și opoziția, care se tem că tensiunile cu administrația Trump vor avea un cost economic real pentru Spania.

O întâlnire programată pentru marți între Sanchez și președintele chinez Xi Jinping se va concentra în principal pe probleme geopolitice, potrivit unei surse guvernamentale spaniole, care a adăugat că Madridul consideră China „o putere stabilizatoare”.

Nu toată lumea împărtășește acest optimism. Ramon Gascon Alonso, coordonatorul pentru regiunea Asia-Pacific al Clubului spaniol al exportatorilor și investitorilor, avertizează că apropierea de Beijing ar putea complica și mai mult o situație deja fragilă.

„Situația noastră, deja precară, s-ar putea agrava. SUA reprezintă principalul investitor străin în Spania. Avem cu acestea un volum semnificativ de schimburi comerciale în sectoare esențiale pentru economia noastră – absolut vitale”, a declarat acesta.

O sursă de rang înalt din opoziție a mers mai departe, acuzând premierul că se ceartă cu Trump în scopuri de politică internă și că pune în pericol unitatea NATO și prezența militară americană în Spania.

Beijingul, în schimb, privește relația cu entuziasm. Ambasadorul Chinei în Spania, Yao Jing, a declarat că atitudinea Madridului față de China a încurajat investițiile chineze.

„Spania are o atitudine mai rațională în ceea ce privește China. Are propria sa judecată, propriile interese și dorește acces la piețele chineze. Așadar, facem afaceri”, a precizat acesta.

Cifrele confirmă această tendință: companiile chineze au investit 643 de milioane de euro în Spania anul trecut, față de 149 de milioane în 2024.

Xi Jinping a planificat un banchet în onoarea lui Sanchez și a soției sale, Begoña. Pe parcursul vizitei de trei zile, premierul spaniol urmează să se întâlnească și cu premierul chinez Li Qiang și cu alți oficiali de rang înalt.

Madridul speră că vizita va contribui la reducerea unui deficit comercial care s-a dublat în ultimii patru ani, ajungând anul trecut la aproape 50 de miliarde de dolari, prin creșterea exporturilor de produse agricole și industriale către China.

Rezultatele concrete rămân însă incerte: Sanchez nu este însoțit de o delegație de oameni de afaceri, iar presa de la Madrid nu se așteaptă la semnarea unor acorduri comerciale majore.